Se avete voglia di farvi un romantico e lussuoso viaggio nella città dell’amore, potreste ispirarvi alle tappe della luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck.

I due neo sposi, infatti, a luglio 2022, sono approdati a Parigi per godersi parte della loro luna di miele e, ovviamente, non potevano mancare location suggestive e super romantiche.

Andiamo a scoprire tutte le tappe dei Bennifer in quel di Paris: prendere appunti è d’obbligo!

Il magico alloggio dei neo sposi: Hôtel de Crillon

Jennifer Lopez e il marito Ben Affleck hanno trascorso i giorni parigini in giro per la città; ma quale hotel potevano scegliere se non il magico e meraviglioso Hôtel de Crillon in Place de la Concorde? Il palazzo ha origini antichissime; sembra infatti che esso risalga al XVIII secolo, quando l’imperatore Luigi XV commissionò ad Ange-Jacques Gabriel (l’allora architetto reale) la costruzione di due palazzi dalle identiche facciate su entrambi i lati della Rue Royale.

Verso il 1901 quello che possiamo definire lato ovest del palazzo, fu trasformato in hotel, mentre l’altro lato attualmente ospita il Ministero della Marina. L’hotel oggi gode di un lusso extra, con un bar luminoso e dettagli dorati da corte reale, per non parlare delle suite (chiamate Grand Appartements non a caso), firmate dal grande designer Karl Lagerfeld.

Alcuni dei ristoranti frequentati dai Bennifer: lusso e romanticismo a più non posso

I Bennifer hanno detto “sì” al romanticismo anche nelle loro tappe culinarie e, considerata l’atmosfera parigina e il loro amore ritrovato, non potevano che fare scelta migliore.

I paparazzi li hanno avvistati al ristorante Loulou, una location nel cuore di Parigi situata all’interno del Musée des Arts Décoratifs. Per chi non lo sapesse, il nome del ristorante ha una curiosa storia: deriva infatti dal nome della musa ispiratrice del noto stilista francese Yves Saint Laurent, Loulou de la Falaise. Oltre a un meraviglioso terrazzo privato, il ristorante gode di una vista quasi surreale direttamente sulla Torre Eiffel.

Anche il Girafe è entrato a fare parte dei loro cuori; qui sembrerebbe che la popstar abbia festeggiato il suo 53esimo compleanno. Situato nel Palais de l’Architecture, il ristorante in questione è stato arredato da Joseph Dirand ed è in perfetto stile Art Deco: una chicca artistica completata anche da una bellissima vista della città, oltre che della classica Torre Eiffel.

Tra passeggiate, notti romantiche e cene indimenticabili, i Bennifer hanno pensato bene di includere nella loro di miele una tappa stellata, letteralmente. La coppia, infatti, ha deciso di cenare al Plénitude, il famoso ristorante gourmet dello chef stellato Aranud Donckele. Posto all’interno dell’Hdell’Hôtel du Cheval Blanc, il ristorante si trova molto vicino ai grandi magazzini La Samaritaine. Una cena perfetta dalle ottime recensioni.

Infine, ma sicuramente non per importanza, non poteva mancare una tappa dolce e gustosa. Data la presenza dei figli, i neo sposi hanno deciso di fermarsi in una delle pasticcerie migliori della città: la storica brasserie di Saint-Germain-des-Prés, un’istituzione della Rive Gauche dal 1880. Un po’ di dolcezza per tutti in un posto altrettanto magico!

Sembra proprio che questa parte di luna di miele sia andata alla grande, non credete?