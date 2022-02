Nelle scorse ore al Grande Fratello Vip Lulù Selassié si è scagliata contro Alex Belli e ha affermato di essere stufa del triangolo formato da lui, Delia Duran e Soleil Sorge.

Lulù Selassié contro Alex Belli

Come altri volti del GF Vip anche Lulù Selassié ha dimostrato di essere “stufa” del triangolo formato da Alex Belli, Delia e Soleil al reality show.

Nelle ultime ore la principessa etiope si è sfogata perché secondo lei sarebbe assurdo che a Belli venga concesso di stare in prima fila nello studio del programma quando ad altri ex concorrenti non è stato permesso lo stesso.

“Alex Belli è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene. E poi Alex, già che lo mettono in prima fila è ridicolo. Passa un messaggio orribile di trattare le donne così, come ha trattato la moglie.

Lo mettono pure in prima fila? Io non l’avrei nemmeno fatto andare in studio. Tra l’altro è pure andato via dalla casa e questo è contro le regole. Lui è proprio scappato via, figurati se lo facevo io o un altro non sarebbe andata così”, ha tuonato la fidanzata di Bortuzzo.

Lo sfogo contro Delia Duran

Nelle scorse ore Lulù ha anche lasciato intendere che secondo lei Delia non meriterebbe di andare in finale tanto quanto lei o altri personaggi presenti all’interno della Casa.

“Delia in finale? Sole ci meritavamo più io e te di stare nella lista dei papabili finalisti. Io non mi aspetto nulla, però è ridicolo questo. Abbiamo dato tanto a questo programma e si è parlato spesso di noi. Poi è arrivata da due settimane. Certo che se fosse finita nei probabili candidati alla finale per un voto di noi gieffini avrei rosicato ancora di più”, ha dichiarato a Soleil Sorge.

Belli e Delia: una recita prestabilita?

In tanti credono che Alex Belli e Delia Duran si siano messi d’accordo prima dell’inizio del GF Vip 6 e che abbiano escogitato il tutto solo per ottenere maggiore visibilità. A tal proposito Lulù ha svelato che anche il suo fidanzato Manuel Bortuzzo avrebbe pesnato lo stesso:

“Tanto immagino la prossima puntata inizierà con il solito argomento. Ma perché non ci lasciano chiusi in camera e iniziano con loro tre e basta? Ci chiamano quando hanno finito e parliamo del resto. Non ce la faccio più con questa situazione. Quando trattano l’argomento di loro tre vorrei sbattere la testa al muro ogni volta. Adesso davvero basta non se ne può più. Alex e i suoi tweet di m***a. Anche Manu pensava che fosse tutto finto e programmato dall’inizio. Loro tre si saranno messi d’accordo prima ed è palese“.