Lulù Hailé Selassié si è sfogata contro Sophie Codegoni e Miriana Trevisan a causa della new entry del programma, Federica Calemme.

Lulù Hailé Selassié contro Sophie e Miriana

L’ingresso di Federica Calemme al GF Vip 6 ha rivoluzionato gli equilibri tra alcune delle concorrenti del reality show e in particolare con Lulù Hailé Selassié, che ha finito per prendersela con Sophie e Miriana.

In particolare la fidanzata di Bortuzzo ha accusato le altre due vip di ignorarla a favore della new entry del programma: “Io vi vengo sempre a cercare, vi trovo e state sempre insieme, mi escludete e ci rimango male”, ha tuonato la principessa, e ancora: “Mi dispiace anche perché mi piace come persona, non ho nulla contro di lei, mi piace molto. Sei tu che devi prendere iniziativa e chiederti dove sono. Stavate con me solo quando c’era Clarissa.

Appena lei è andata via avete fatto comunella, vi dite le cose all’orecchio e mi escludete. Io vi vengo sempre a cercare, vi trovo e state sempre insieme, mi escludete, io ci rimango male.”

Lulù Hailé Selassié e Bortuzzo

Se sul fronte amicizia le cose non sembrano andare per il meglio per Lulù Hailé Selassié, tra lei e Manuel Bortuzzo l’amore sembra procedere a gonfie vele: i due hanno trascorso una notte nella Love Boat e si sono confessati il loro reciproco amore.

La principessa etiope sembra quindi aver ritrovato la serenità, e in tanti si chiedono se la sua storia con Manuel durerà anche dopo la fine del programma.

Lulù Hailé Selassié: l’amore

Nella casa del reality show la principessa ha mostrato fin dal principio di essere innamorata di Manuel Bortuzzo che più volte si è allontanato da lei ritenendola fin troppo ossessiva nei suoi confronti. Questa volta la storia tra i due è destinata a durare?