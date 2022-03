Vi ricordate di Ilona Staller, meglio conosciuta con lo pseudonimo di “Cicciolina”? L’ex pornostar nel 1992 ha avuto un figlio da Jeff Koons e quando i due si sono separati hanno dato il via anche a scontri asprissimi per ottenere la custodia del bambino.

Un anno dopo la sua nascita il padre lo portò negli Stati Uniti e pur di riaverlo con sé, la Staller arrivò a “rapirlo”. Oggi Ludwig Maximillian Koons, questo il nome del figlio conteso dall’ex coppia, ha quasi trent’anni. Ecco cosa fa, com’è diventato e quando potremo vederlo in televisione.

Chi è Ludwig Maximillian Koons

Classe 1992, come abbiamo detto Ludwig Maximillian Koons è nato dalla relazione tra l’ex pornostar ed esponente del Partito Radicale Ilona Staller e l’artista Jeff Koons.

Ha studiato all’Accademia di Belle Arti e da sempre coltiva il sogno di lavorare come attore. Un sogno che però Ludwig ha sempre faticato a diventare realtà a causa della fama ingombrante della madre.

Il rapporto con i genitori

Nonostante un’infanzia non proprio semplice a causa del rapporto molto teso tra i suoi e il lavoro ai tempi considerato un tabù, della madre, ad oggi Ludwig Maximillian Koons racconta di avere un buon rapporto sia con entrambi i genitori, anche con il padre, che nel frattempo si è rifatto una vita negli States con un altra donna da cui ha avuti altri figli.

Si sa, gli anni della scuola durante il periodo dell’adolescenza, sono anni difficili da affrontare, soprattutto se sei il figlio di un personaggio famoso e ancora di più se questo personaggio famoso è una pornostar. Ma Ludwig si è sempre mostrato superiore alle malelingue e alle insinuazioni dei suoi coetanei e nelle interviste rilasciate in questi anni Ludwig ha raccontato di aver sempre accettato e compreso le scelte lavorative della madre.

Vita privata e curiosità

Sulla vita di Ludwig Maximillian non abbiamo molte informazioni, anche perché non sembra essere presente sui social. Sappiamo però che è stato fidanzato per 10 anni con l’attrice Soraya Roselli, ma la loro storia d’amore sarebbe terminata poi nel 2016.