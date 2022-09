Ludovica Grimaldi è una ballerina hip hop che vedremo seduta ai bianchi di Amici di Maria De Filippi 2022 che andrà in onda il 18 settembre 2022. Cosa conosciamo sulla ragazza?

Ludovica Grimaldi: la carriera della giovane ballerina

Ludovica Grimaldi ha vent’anni ed è una giovane ballerina hip hop.

La ragazza frequenta il PAQ Center all’Aquila cioè il Centro studi professionale di danza, tessuti aerei, pole dance e teatro. Questo dance studio è diretto da due donne: Eleonora Pacini e Alice Cimoroni. Grazie a questo amore smisurato per la danza e per l’hip hop partecipa a diverse lezioni aperte e di formazione a Roma nella scuola Reunion e ha l’opportunità di ballare con diversi coreografi e performer affermati e di successo.

Fa parte del corso intensivo di Mattia Tuzzolino a Napoli. Ludovica farà parte della prossima edizione di Amici 2022 come ballerina di hip hop.

Ludovica Grimaldi è un’allieva di Amici 22

Le riprese della prima puntata di Amici 22 sono state registrate il 13 settembre 2022 e verrà mandata in onda il 18 settembre 2022 su Canale 5. Quest’anno all’interno del gruppo dei professori troviamo delle novità: Emanuel Lo prende il posto di Veronica Peparini e lo stesso fa Arisa che sostituisce Anna Pettinelli. A parte questi nomi, la commissione rimarrà invariata e troveremo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro per il ballo mentre Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto. I talenti scelti sono 19 ma solo alcuni si aggiudicheranno il banco. Come ballerini troviamo Maddalena Svevi, Samuele segreto, Megan Ria, Mattia Zenzola, Asia Bigolin, Rita Danza, Samuel Antinelli, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli e Ludovica Grimaldi. Quest’ultima sembra già conoscere Segreto e Petrelli in quanto hanno ballato insieme in diverse occasioni. Visto che fa hip hop la giovane sarà in squadra con Emanuel Lo. Come andrà?