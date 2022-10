Luciana Littizzetto ha raccontato via social la disavventura di quella che per lei è una sorta di figlia adottiva.

Attraverso i social Luciana Littizzetto ha raccontato ai fan la storia di Svetlana, una ragazza bielorussa che lei conosce da quando era bambina e che considera come una figlia adottiva. A causa della guerra in Ucraina le due non si sono viste per quasi un anno.

Luciana Littizzetto: chi è Svetlana

Svetlana è una ragazza Bielorussia che, grazie a una serie di progetti umanitari, fin da bambina ha conosciuto delle famiglie che si sono prese cura di lei e tra queste vi è stata anche quella di Luciana Littizzetto (l’attrice ha due figli adottivi).

Pur non essendo madre adottiva della ragazza – che insieme tedesco a Minsk – l’attrice e i suoi figli hanno instaurato con lei uno splendido rapporto e ogni anno Svetlana si è recata in Italia per far loro visita.

Con lo scoppio del conflitto tra l’Ucraina e la Russia questo non è più stato possibile e per questo Luciana Littizzetto aveva espresso la sua preoccupazione via social.

Nelle ultime ore l’attrice, più felice che mai, ha svelato che Svetlana è finalmente riuscita a raggiungere l’Italia e lei ovviamente si è recata in aeroporto per andarla a prendere. Le due si sono strette in un tenero e felice abbraccio e la Littizzetto ha gioito via social scrivendo: “E alla fine…Svetlana è quiiiiiiii!!! Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia.

Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici.”