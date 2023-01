Love Life 3: che cosa accadrà alla commedia romantica?

La commedia romantica targata HBO Love Life è arrivata alla sua seconda stagione e le soddisfazioni sono state numerose. La serie creata da Sam Boyd avrà un futuro o la sua narrazione si concluderà ufficialmente con gli ultimi episodi del secondo capitolo? Scopriamolo insieme più nel dettaglio.

Love Life: ci sarà una terza stagione?

Dato il grandissimo successo delle prime due stagioni sono molte le persone che si stanno interrogando sul futuro della serie romantica Love Life. La domanda, infatti, sorge spontanea: ci sarà una terza stagione oppure no? Conclusa il 10 febbraio 2022 in esclusiva su TimVision, la serie di Sam Boyd pare non essere stata ancora rinnovata per una terza stagione, anzi, le previsioni a riguardo sono quasi certe: Love Life 3 non ci sarà.

Tale decisione è stata una conseguenza di un lungo pensiero e di un altrettanto lungo ragionamento che Warner Bros Discovery ha attuato nei confronti di diversi progetti appartenenti alla piattaforma HBO Max in vista della chiusura dell’anno fiscale americano. Si tratta di un ragionamento molto lucido da parte dell’azienda, che deve occuparsi di portare contenuti di successo senza rischiare di “perderci” in fatto di views e, ovviamente, budget. Dunque, per essere ancora più chiari, Love Life 3 non ci sarà per una questione prettamente economica, legata soprattutto a un programma di riduzione dei costi dell’azienda.

Love Life ha avuto un notevole successo, forse per la sua narrazione curiosa e coinvolgente del mondo dell’amore romantico e di tutte le sue sfaccettature, ma purtroppo pare che la storia si concluderà alla seconda stagione.

Che cosa succede nella seconda stagione di Love Life?

Abbiamo lasciato Love Life 2 con Marcus Watkins in preda alla crisi d’amore. Infatti, il protagonista (interpretato da William Jackson Harper, The Good Place), esce da un’importante relazione durata anni con quella donna che pensava sarebbe stata “LA” donna della sua vita. L’uomo, quindi, si ritrova a dovere ricominciare a trovare l’amore, sperando di vedere realizzato il suo sogno romantico. La prima stagione, invece, aveva raccontato la storia di Derby Carter, interpretata da Anna Kendrick, una giovane di New York alla ricerca del vero amore.

Nel cast della seconda stagione troviamo, oltre al già citato Harper, Jessica Williams, Chris Powell, Janet Hubert, Jordan Rock, Maya Kazan, Punkie Johnson, Leslie Bibb, John Earl Jelks, Arian Moayes, Kimberly Elise, Ego Nwodim, Blair Underwood, Keith David e Steven Boyer.

Love Life nell’arco delle sue due stagioni si è concentrato sulle vite sentimentali dei diversi personaggi, studiandone gli aspetti, le evoluzioni e gli alti e bassi. È Sam Boyd il nome che si nasconde dietro il romantico progetto e coinvolto anche nelle vesti di co-showrunner e di produttore esecutivo insieme a Bridget Bedard e Rachelle Williams.

Love Life attualmente è disponibile alla visione su TimVision e su Netflix, perciò coloro che ancora non si sono tuffati nel magico mondo dell’amore romantico, ora sanno precisamente dove andare. Anche se non ci sarà una terza stagione, Love Life rimane una serie amata e seguita dal pubblico; un dolce attimo attraverso cui perdersi e immaginare l’amore ideale diventa la coccola che ogni tanto fa bene al cuore.