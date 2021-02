L’Italia l’ha conosciuta con “Dilemme” e la rivede sul palco dell’Ariston a fianco di Gaia nella notte dei duetti, con “Mi sono innamorato di te” del grande Tenco. Scopriamo la storia di Lous And The Yakuza, l’artista belga dal passato difficile.

Chi è Lous And The Yakuza

Lous and the Yakuza è il nome d’arte di Marie-Pierra Kakoma (Lubumbashi, 27 maggio 1996) ed è una cantautrice e modella belga. Cresce in Congo insieme ai fratelli e i genitori medici, per poi trasferirsi all’età di cinque anni in Belgio dove vi rimane fino ai suoi nove anni. La famiglia decide successivamente di trasferirsi in Ruanda ma per la piccola non è vita semplice come lo era in Europa.

Scoprire la storia dell’Africa e assistere alla povertà la porta a volersi avvicinare sempre di più alle sue tradizioni analizzandole dal punto di vista scolastico e artistico. Si avvicina infatti alla musica, l’arte e la scrittura del paese che la ospita fino ai quindici anni.

A quell’età si trasferisce a Namur, una cittadine belga dove consegue il diploma e dove frequenta l’università di filosofia.

La scoperta della musica e l’inizio della carriera

Terminati gli studi in filosofia comprende che deve seguire una vocazione che silenzia da diverso tempo: la musica. Si dedica quindi allo studio del solfeggio e la stesura dei primi pezzi impegnandosi molto. La vita però non è semplice e si ritrova sola, sfrattata e maltrattata a soli 19 anni, un’esperienza che le fa scoprire la generosità della gente di strada.

Il suo percorso musicale riprende quando la sua situazione personale migliora, ma il suo destino si ripete e la porta ad ammalarsi. Trascorre la sua vita divisa tra lo studio e la camera di un ospedale ma non smette di scrivere e arriva quindi in soli tre anni a scrivere ben 52 pezzi.

L’incontro che le ha cambiato la vita e l’arrivo del benessere

La sua tenacia continua ad accompagnarla e un giorno, per caso, Miguell Fernandez la scopre sul web e le offre un contratto che le cambia la vita. A soli 22 anni, con molta sofferenza alle spalle, riesce a trovare la sua strada e produrre musica senza fermarsi. La sua voce e i suoi testi confessano le emozioni che la vita le ha fatto provare e questo le permette di arrivare al cuore degli ascoltatori.

In Italia si fa conoscere con il singolo “Dilemme” che la vede in collaborazione con Tha Supreme e Mara Sattei. Il testo racconta la sua visione della vita, sempre in bilico tra gioia e dolore, amore e sofferenza. La sua voce tradisce la sua storia, a metà tra la pace e la violenza, l’eleganza e l’impatto della vita di strada.