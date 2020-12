Oggi Louis Pasteur è noto per diverse scoperte scientifiche, tra queste sicuramente la più nota in senso popolare è la fermentazione della birra. Grazie a lui infatti ora si evitano le infinite malattie che la birra trasmetteva e la si può gustare con estrema tranquillità grazie alla pastorizzazione.

Chi era Louis Pasteur

Louis Pasteur (Dole, 27 dicembre 1822 – Marnes-la-Coquette, 28 settembre 1895) è stato un chimico e microbiologo francese. Cresce con il padre conciatore di pelli ed ex combattente delle truppe napoleoniche. Studia in due diversi collegi e si diploma in quello di Besancon nel 1840 in lettere e scienze.

Spinto dal suo preside fa domanda alla Ecole Normale Superieure dove al secondo tentativo si posiziona terzo al test di ammissione e studia il dismorfismo in chimica e fisica. Terminato questo percorso sceglie di insegnare per un breve periodo fisica al liceo di Digione per poi diventare professore di chimica all’Università di Strasburgo.

Il matrimonio e il lavoro come ricercatore

Qui conosce Marie Laurent, la figlia del rettore con cui si sposa e ha cinque figli.

Oltre alla creazione della sua famiglia si dedica agli studi della fermentazione delle bevande alcoliche.

Sposta in seguito i suoi studi sulla generazione spontanea e i microrganismi che gli portano grande successo. Viene infatti nominato membro dell’Accademia delle scienze e nel 1864 vince il premio per la dimostrazione della verità della teoria della biogenesi.

I progetti che lo portano al successo

Tra gli altri lavori fondamentali di Pasteur ricordiamo le ricerche sulle malattie dei bachi da seta iniziate nel 1865. Riesce infatti a trovare l’origine della pebrina e successivamente a capire come prevenirla. Riceve anche l’incarico di dirigere un laboratorio di sericoltura in Italia, ma rifiuta con la volontà di rimanere a casa.

Intorno agli anni settanta svolge anche importanti considerazioni sull’asepsi e l’antisepsi nell’ambito della chirurgia. Negli ultimi anni della sua vita si dedica infatti allo studio del colera e del carbonchio negli animali di cui scopre il vaccino e viene premiato e del virus della rabbia in cani e uomini.

