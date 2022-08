Il grande pubblico è pronto per vederla vestire i meravigliosi abiti di una delle donne più iconiche del mondo: Marilyn Monroe. Ana de Armas, attrice cubana naturalizzata spagnola sarà infatti la protagonista di Blonde, il film di Andrew Dominik disponibile su Netflix a partire dal 23 settembre 2022.

Successo dopo successo, Ana de Armas sta conquistando letteralmente il cuore del cinema; grande professionista e meravigliosamente eterea, l’attrice difficilmente passa inosservata e, con lei, anche i suoi outfit da tappeto rosso.

Ana de Armas: gli outfit più iconici dell’attrice

Ana de Armas riesce sempre a stupire quando si tratta di look da red carpet. La vediamo molto spesso indossare abiti lunghi e dallo spacco vertiginoso che, dobbiamo ammetterlo, la rendono una vera e propria dea.

Sebbene la sua altezza non tocchi numeri elevati (la sua figura, infatti, è pari a 168 cm), l’attrice non si lascia scappare lunghezza chilometriche per un effetto extra elegante ed extra sensuale.

Alla prima del film No Time to Die, ad esempio, l’abbiamo vista indossare un abito lungo di velluto nero brandizzato Louis Vuitton (collezione Resort 2022) dalla scollatura profonda e dal dettaglio delle spalline in gioiello in argento super bold.

Il look dell’attrice era rifinito anche dalle scarpe, un paio di sandali neri appartenenti sempre alla maison e una cascata di accessori minimali ma iconici: gli anelli del brand Chopard.

Ana de Armas però continua a stupire e in occasione dell’evento di Campari Diaries sfoggia un abito rosso meraviglioso. Made by Versace (collezione Resort 2019) è dettagliato da una miriade di perline che scendono lente – ma studiate – sul seno e su uno dei fianchi dell’attrice. Le spalline sono sottili e lo scollo è decisamente romantico, ma sempre sensualissimo. Gli accessori sono in argento, mentre i sandali aperti e dal tacco molto alto appartengono a Jimmy Choo.

Dal nero è passata al rosso e dal rosso ha voluto optare anche per una fantasia: l’avevamo detto che Ana de Armas non si tira indietro in fatto di stile e di eleganza! Alla premiere di un’altra delle pellicole che l’ha vista protagonista, Knock Knock, l’attrice cubana ha deciso di sfilare sul tappeto rosso indossando un abito a trama floreale decisamente leggiadro. Una base nera e dalle mezze trasparenze, su cui compaiono, dispersi, una serie di bellissimi fiori colorati; lo scollo è abbastanza profondo e la parte superiore dell’abito stringe in vita lasciando spazio a una gonna di chiffon svolazzante come i primi venti primaverili. Capelli raccolti, labbra color fragola, Ana de Armas ha colpito nel segno un’altra volta, risultando sempre impeccabile.

Una bella carrellata di stile accompagna l’attrice per le varie occasioni hollywoodiane che la riguardano. La moda rende liberi: di osare, di sperimentare, di provare abiti che forse un tempo mai avremmo pensato di potere indossare. La magia del fashion, del resto, è anche questa: imparare ad amarsi, trovare la propria luce interiore e puntare tutti i riflettori del mondo su ciò che siamo diventate.

Ora non ci resta che aspettare i nuovi outfi di Ana de Armas: chissà che cosa indosserà alla premiere di Blonde? Noi ci aspettiamo grandi cose, e voi?