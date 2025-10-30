Lingerie da sposa: cosa indossare sotto l’abito

Nel giorno delle nozze non è solo importante il tipo di abito e gli accessori ad esso legati ma anche l’intimo gioca un ruolo importante. Per la lingerie da sposa è fondamentale optare per un intimo che sia semplice ma anche adatto scegliendo tessuti adeguati e colori particolarmente indicati. Vediamo come fare e quale è più idoneo.

Lingerie da sposa

La lingerie da sposa gioca un ruolo cruciale Un tipo di abbigliamento da scegliere nel modo giusto in modo da sentirsi a proprio agio e sicure di sé nel giorno più bello della propria vita.

Per questa ragione è sempre utile scegliere un tipo di intimo che permette di valorizzare la propria figura e che sia in linea con il proprio stile anche sotto l’abito del matrimonio. Un intimo che sia invisibile sotto l’abito e che possa offrire il massimo comfort e supporto.

Ci sono però dei dettagli considerati molto importanti come per esempio la scelta del top, del reggiseno, dello slip o anche del body e della guepiere che non vanno assolutamente sottovalutati.

Sono dettagli utili per essere ancora più sexy e sensuali agli occhi del marito.

Lingerie da sposa: suggerimenti

Quando si sceglie la lingerie da sposa molta importanza riveste la tonalità, quindi i colori. Le nuance nude o color carne sono particolarmente indicate anche perché permettono di risaltare la bellezza dell’abito. A tal proposito, bisognerebbe evitare il colore bianco optando per il beige o appunto il color carne.

Una lingerie da sposa che sia invisibile e quindi che possa essere troppo vistosa è sicuramente ben vista.

In questa occasione deve brillare l’abito e non l’intimo. Nel caso del reggiseno si consiglia di sceglierlo in base all’abito. Se il vestito non ha spalline allora anche il reggiseno deve adattarsi a questo stile.

In caso di abiti che presentano una scollatura profonda sia sul décolleté ma anche sulla schiena i reggiseni adesivi o privi di spalline sono la giusta scelta. Per lo slip no ai modelli con cuciture e sono da privilegiare le culotte modellanti per slanciare la silhouette.

In tal caso, si possono scegliere degli slip con le bande laterali in silicone che possono aiutare a non scivolare o muoversi durante il giorno. Una soluzione indicata anche per il reggiseno. L’intimo modellante come un body in microfibra dona non solo sostegno ma regala anche una linea armoniosa.

Lingerie da sposa: intimo online

Per l'intimo online Amazon è l'e-commerce indicato in quanto propone sempre offerte e promozioni per ogni tasca.

1)Vlazom camicia da notte

Un modello di camicia da notte molto corto. Una sorta di sottoveste con bretelle e scollatura.

2)Lovable body con reggiseno senza ferretto ad alta contenitività

Un body completo anche di reggiseno che risulta essere privo di ferretto. Presenta le coppe a taglio. Un modello con spalline di colore bianco che dona forma e sinuosità alla propria figura e silhouette.

3)XFSRG reggiseni schiena scoperta donna

Un reggiseno invisibile dalla schiena scoperta con scollo a V. Un modello push up che evidenzia le forme in materiale molto morbido ed elastico che sostiene la figura. Un reggiseno indicato per ogni occasione.

