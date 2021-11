Le feste ci danno ogni anno la possibilità di staccare la spina e prenderci una meritata pausa. Proprio in questo periodo molte persone approfittano della mancanza del lavoro per recuperare gli hobbies che di solito dobbiamo lasciare da parte. Tra questi c’è sicuramente la passione per la lettura; ma non solo.

Se non sapete cosa regalare ad un parente o agli amici, un libro può essere spesso la soluzione ideale. Prima però bisogna trovare il titolo giusto, ma quali sono i libri da leggere a Natale 2021?

I libri da leggere a Natale 2021: le storie natalizie

Quale altro periodo migliore di questo per godersi una buona lettura ambientata durante le feste? Se cercate fra i migliori libri da leggere a Natale 2021 c’è sicuramente Lettere da Babbo Natale.

L’autore del libro è il famosissimo J. R. R. Tolkien: il creatore de Lo Hobbit e Il signore degli anelli. In questo volume sono raccolte le lettere che per più di vent’anni lo scrittore ha dedicato ai propri figli, firmandosi come Babbo Natale. Al loro interno c’erano i meravigliosi racconti delle sue avventure al Polo Nord, con tanto di illustrazioni.

Un’altra lettura ideale in questo periodo è Canto di Natale, di Charles Dickens.

Si tratta di un romanzo breve del 1843, e sicuramente ne avrete già sentito parlare: il protagonista della storia infatti è Ebenezer Scrooge. La notte fra il 24 e il 25 Dicembre riceve la visita di tre spiriti, quelli del Natale passato, del presente e del futuro. La storia di Dickens riflette sulle condizioni della società del suo tempo, ma si riflette benissimo anche sulla nostra, ed è un classico di queste feste.

Le storie con la giusta atmosfera

Un altro titolo imperdibile da assaporare in questo periodo è il classico di Louisa May Alcott, Piccole Donne. Il libro infatti narra un anno della vita delle sorelle March, da Natale a Natale. Per questo motivo troviamo le feste sia all’inizio che alla fine della storia. Nel corso del tempo le protagoniste crescono e maturano in modi diversi, offrendo così un’ottima storia di formazione ai suoi lettori.

Se invece vi piacciono le storie di mistero, c’è n’è una che fa al caso vostro se avete voglia di leggere anche un’avventura natalizia. Il libro in questione è Il Natale di Poirot, la diciassettesima avventura dell’investigatore scritta da Agatha Christie. Al centro della trama questa volta abbiamo un delitto tutto famigliare: Poirot dovrà investigare nella villa della famiglia e interrogare i parenti della vittima per arrivare alla soluzione del crimine.

Le ultime uscite in libreria

Passando alle novità in libreria, anche a Natale 2021 possiamo contare su Zerocalcare. L’ultimo fumetto dell’ormai celebre autore romano è uscito il 25 Novembre, e sarà sicuramente una lettura fantastica da cui iniziare se ancora non conoscete il suo stile, ma ne siete incuriositi. Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia affronta numerosi temi sociali, importanti e attuali. È il volume ideale se non avete ancora superato la serie tv Strappare lungo i bordi.

Per chi volesse immergersi in una storia misteriosa, dal 29 novembre è disponibile l’ultimo libro del maestro del thriller italiano: Donato Carrisi. In questo nuovo romanzo, La casa senza ricordi, l’autore ci narra la storia di Nico, un ragazzino che viene ritrovato senza alcun ricordo. Viene chiamato un ipnotista per poter scoprire qualcosa su questo bambino sconosciuto a tutti. Una volta innescata la memoria di Nico saremo travolti in una storia di illusioni e inganni.