libri da leggere durante le vacanze di Natale

Quale miglior periodo per leggere prendersi del tempo per rilassarsi se non durante le vacanze di Natale? Ecco quali sono i migliori libri da leggere.

Vacanze di Natale: libri da leggere

Le vacanze di Natale sono un momento per rigenerarsi e riconnettersi con se stessi.

Non deve mancare il riposo e non devono mancare gli svaghi.

Tra zone rosse, arancioni e gialle, il miglior modo per trascorrere il tempo è quello di dedicarsi alla lettura. Seduti sul divano, di fronte a un fuoco scoppiettante, con un bel té caldo e un libro, il tempo libero si trasforma in tempo di qualità.

Il fascino della carta, con il suo profumo e la sua storia è immortale, ma per chi desidera praticità e velocità l’e-book è lo strumento perfetto per recuperare in tempo zero moltissimi libri.

Ecco quindi un elenco di libri che non possono mancare nella lista delle letture da divorare durante le vacanze di Natale. Si passa da nuove uscite a classici intramontabili, da libri di divulgazione per approfondire tematiche attuali a romanzi rosa. I gusti di ognuno sono diversi, ma ci sono alcune uscite che meritano assolutamente di essere lette da tutti.

Il trucco c’è e si vede di Beatrice Mautino

Un’opera scientifica realizzata dalla biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino.

Un libro che dà risposte a chi si fa continuamente domande sui cosmetici. In un mondo in cui si è bombardati dal marketing e dalle pubblicità, talvolta poco veritiere, la Mautino cerca di dare delle risposte veritiere e non dirette dal marketing. Niente pubblicità per un’opera scientifica ma scritta in modo tale da essere compresa da chiunque. Si parla dunque di shampoo, di creme, di cellulite, di creme solari, di rughe, di cerette e di molto altro.

Vaccini. Il diritto di (non) avere paura

Laureata in medicina e giornalista da moltissimi anni, Roberta Villa ha scritto un libro sul tema dei vaccini che oggi appare attualissimo. Molto seguita su Instagram, la Villa, affidandosi a dati scientifici, analisi approfondita e linguaggio scorrevole, ha realizzato un’opera di divulgazione per tutti coloro che desiderano saperne di più sul tema. Grande attenzione è data anche alla sempre presente tematica delle fake news, ancora più diffuse nell’era dominante di internet.

Vitamine di beauty di Giulia Sinesi

Un libro da divorare per chi è appassionato di beauty e di skincare. La make-up artist e influencer Giulia Sinesi ha infatti realizzato questo manuale per chi desidera orientarsi nel mondo dei prodotti di bellezza. Si parte dall’analisi dei più comuni prodotti come tonico, siero e crema per far arrivare i lettori alla consapevolezza di ciò che acquistano. Fondamentale è infatti comprendere il proprio tipo di pelle per curarla e mantenerla al meglio. Ma non solo, il libro contiene anche tutorial di make-up per ogni occasione.

Dracula di Bram Stoker

Un classico intramontabile che non può non essere letto. E se durante l’anno non si trova il tempo, le vacanze natalizie sono il momento perfetto per dedicarsi a Dracula di Bram Stoker. Un romanzo gotico epistolare appassionante che racconta le avventure di alcuni personaggi che si trovano ad affrontare con timore e coraggio la figura del vampiro Dracula. E chi desidera vedere messe in opera le vicende lette, può guardare anche il film tratto dall’omonimo romanzo, presente nel catalogo di Netflix.

L’uomo dello specchio di Lars Kepler

Un nuovo romanzo della coppia di autori conosciuta come Lars Kepler, tutto da divorare. Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in piena notte. Sulla scena del crimine restano i chiari segni di un’esecuzione in piena regola. Ma chi può aver voluto infliggerle una morte così spettacolare e crudele? Se lo chiede il commissario Joona Linna mentre scopre che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di cinque anni prima, e da allora non si era più saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di questa storia dai contorni sempre più inquietanti, trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia il prima possibile. Ma come fare? Da dove partire se nessuno sa, nessuno ha visto? Eppure qualcuno deve avere visto, qualcuno che forse non vuole parlare o non riesce a parlare. Qualcuno che per qualche oscuro motivo dev’essere aiutato a ricordare, perché il segreto è imprigionato nel buio della sua mente. Ed è per questo che Joona, bloccato in un labirinto di specchi, decide di infrangere ancora una volta le regole della polizia. Perché sa di non avere altra scelta, deve ricorrere all’aiuto di un professionista che in passato gli ha fornito la chiave per arrivare alla verità: il dottor Erik Maria Bark, meglio conosciuto come l’Ipnotista.

Il fiore e la fiamma di Kathleen E. Woodiwiss

Uno dei più bei romanzi rosa di tutti i tempi, perfetto anche per chi non è amante del genere ma è incuriosito. Il libro è ambientato nella Londra del 1799, dove la giovane e bella Heather è in fuga dopo avere commesso un efferato crimine per difendere la propria virtù. Troverà rifugio sulla nave del capitano Birmingham, in partenza per le Americhe, dove l’aspetta una nuova vita. Ma prima di approdare nel Nuovo Mondo, Heather dovrà difendersi dalla torbida passione del capitano e dai travolgenti sentimenti che le ispira.