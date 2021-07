Cosa c’è di meglio che un buon libro per allietare le giornate estive? Che si tratti di un giallo, di un thriller o di un besteller, i libri sono sempre la migliore compagnia sotto l’ombrellone oppure in vacanza. Ecco i libri da leggere assolutamente a Luglio.

Libri da leggere a Luglio: novità thriller e gialli

I thriller e gialli sono due dei generi più amati dai lettori, soprattutto per una lettura poco impegnativa in estate, magari sotto l’ombrellone o comunque in vacanza. Numerose le novità da mettere in borsa per il mese di luglio. Una di esse è il thriller Le tombe di Whitechapel della scrittrice Claire Evans, autrice del besteller La quattordicesima lettera. La cupa Londra di epoca vittoriana è lo scenario entro il quale si sviluppa la storia: il protagonista è l’avvocato Cage Lackmann che deve difendere il suo cliente Moses Pickering, accusato di violenze e omicidio di alcuni ragazzi i cui cadaveri sono stati ritrovati con vestiti da donna.

Un crime coninvolgente, con colpi di scena che stupiranno i lettori più esigenti.

Vecchie conoscenze di Antonio Manzini è sicuramente uno dei romanzi gialli più attesi dal pubblico. Protagonista è il vicequestore Rocco Schiavone, amatissimo dai lettori per la sua scontrosità e che è stato interpretato nella nota serie tv dall’attore Marco Giallini.

Nella sua nuova avventura, Schiavone indaga sull’omicidio di una professoressa e nel frattempo deve fare i conti con il proprio passato.

Libri da leggere a Luglio: romanzi in uscita

Giuseppe Foderaro è autore del libro La santità del padre, un romanzo di formazione che stupirà molti lettori. Lorenzo Coisson è il personaggio protagonista, un ragazzo che studia in un monastero di frati Gesuiti isolato sulle montagne. Tra prime esperienze vissute con il fratello Ludovico, un evento sconvolgerà le loro vite: lo zio prete diventa Papa.

Io posso. Due donne sole contro la mafia è il nuovo romanzo di Pif e del giornalista Marco Lillo. La storia di due donne forti, Maria Rosa e Savina Pilliu, che hanno dovuto combattere contro la mafia, le ipocrisie dello Stato, avvocati e banchieri che avevano secondi fini. Una storia vera che farà arrabbiare ma soprattutto pensare i lettori italiani.

Libri da leggere a Luglio: bestsellers

Immancabili i bestsellers da leggere sempre, ogni mese dell’anno ma in particolare durante i mesi delle vacanze quando si ha più tempo per dedicarsi alla lettura. Molto scorrevole e piena di colpi di scena, storie d’amore e di neorealismo è la saga scritta da Elena Ferrante, L’amica geniale. Se ne consiglia la lettura a tutti, una storia davvero coinvolgente che vi farà affezionare alle protagoniste Lila e Lenù.

Andando più sui classici, un consiglio di lettura tra romanzo storico e romanzo di finzione è il famosissimo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa. Un romanzo che ha fatto la storia e la cui vicenda editoriale è stata molto dibattuta. Ambientata durante il Risorgimento in Sicilia, narra le vicende del principe Fabrizio Salina e del suo scontrarsi con il cambiamento. Iconica la frase “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.

