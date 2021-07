Sport Illustrated ha scelto Leyna Bloom come protagonista per il numero del mese di luglio. Con lei ci sono anche la rapper Megan Thee Stallion e la tennista Naomi Osaka: tutte e tre sono le star dello speciale dedicato ai costumi.

Leyna non è una modella qualsiasi, ma una donna di colore e transgender, la prima ad essere stata fotografata in costume per la copertina di una rivista. L’ha definito un momento storico, per sé e per tutte le ragazze come lei.

Chi è Leyna Bloom

Leyna Bloom è un’attrice, ballerina, modella e attivista per i diritti dei transgender di origini filippine e africane. Non ha avuto una vita facile: è nata e cresciuta nel South Side di Chicago, uno dei quartieri più poveri della città.

Nel suo passato, infatti, ci sono storie di abusi e sofferenze, anche vissuti per strada. Ma la sua storia difficile non l’ha scoraggiata, e nel 2017 è diventata la prima donna di colore apertamente transgender ad apparire su Vogue India. Negli ultimi anni ha sfilato per importanti stilisti ed è stata la prima transgender di colore ad essere protagonista di un film con il suo ruolo in Port Authority, presentato nel 2019 al Festival di Cannes.

Leyna Bloom, Sports Illustrated cover

Leyna Bloom appare più provocante che mai sulla cover di Sports Illustrated: capelli ricci mossi dal vento, in ginocchio a gambe divaricate sulla sabbia e le forme fasciate da un costume intero bianco. Questa copertina è un altro passo importante per la sfida ai pregiudizi di Leyna. Con i suoi scatti vuole rappresentare la bellezza trans in tutte le sue forme e taglie, ha detto su Instagram, ma si fa carico anche di tutte le donne nere e immigrate. Ma per lei questo progetto va anche al di là del fascino:

Non riguarda solo l’essere bella, ma essere bella con un messaggio potente. Quando penso a una donna potente, penso a qualcuno che è veramente inarrestabile, specialmente quando sa di meritare molto di più di quanto la società la creda capace. Continua a sentirsi più forte nonostante la paura. A fare una dichiarazione potente indipendentemente da che cosa indossa. Si sveglia e affronta la sua giornata sapendo che ci sono avversità in ogni stanza in cui entra. Tiene la testa alta e parla per se stessa e per gli altri quando nessuno lo farà

Per le fotografie ha infatti posto alcune condizioni: niente bikini, tanga o nudità. Ha scelto di indossare solo costumi interi, nei quali si sente più a suo agio. Sports Illustrated ha scattato 12 foto di Leyna, ognuna con indosso un costume diverso e tutte in pose differenti. Alcune provocanti, altre più forti: fanno tutte parte del suo carattere e catturano la sua essenza a tutto tondo.

