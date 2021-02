Il jeans ha fatto la storia della moda diventando l’emblema dell’abbigliamento casual. Il marchio che li rappresenta più di tutti è sicuramente Levis Strauss&Co, meglio conosciuto semplicemente come Levis. Il brand fondato nel 1853 e diventato un leader per quanto riguarda questo capo, ha deciso di ampliare la propria offerta. In collaborazione con Target ha infatti lanciato un’edizione limitata di oggetti per la casa a tema denim, accontentando gli amanti delle etichette e chi dei jeans, non può proprio farne a meno. Letteralmente!

Se siete appassionati di arredamento di interni o semplicemente amate in modo tanto profondo il jeans, non potete assolutamente perdervi questa nuova collezione a tema. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Levis in collaborazione con Target

Gli appassionati di oggettistica e denim sono accontentati con una nuovissima collaborazione ad edizione limitata e sostenibile. Dalla collaborazione tra il brand di jeans più famoso al mondo e Target, un marchio dedicato agli oggetti per la casa, nascono infatti nuove idee per completare l’arredamento in modo decisamente esclusivo.

La collezione riguarderà prevalentemente oggetti dedicati alla tavola come piatti, tazze e caraffe, ma anche grembiuli ed elementi d’arredo per il salotto come coperte e cuscini. Potrete trovare qualcosa anche ai vostri amici a quattro zampe. Tutto rigorosamente a tema denim, il tessuto di cotone e nylon utilizzato proprio per il classico jeans. Oltre all’oggettistica si potranno anche trovare giacche e capi nightwear.

La data di uscita

Per ammirare questa nuova collezione non si dovrà attendere molto. Il lancio di questa esclusiva linea dedicata alla casa, nata dalla collaborazione tra Levis e Target è previsto per il 28 febbraio 2021 e pare che i prezzi, assolutamente abbordabili, si aggireranno tra i 3 e i 150 dollari.

La collezione però, almeno per ora acquistabile fisicamente solo nei punti vendita Target degli Stati Uniti, patria di entrambi i brand. Ma il resto del mondo non resterà certo a bocca asciutta, tutti i pezzi saranno infatti disponibili sul sito target.com.

Il denim incontra l’oggettistica per la casa

Curioso notare come due brand così diversi tra loro, tra offerta e periodo di nascita, possano trovare l’intesa perfetta. Levis infatti, ha fatto strada e a partire dal 1853, anno in cui fu fondata da Levi Strauss. Si è conquistata il trono del denim facendo, inevitabilmente, la storia del capo casual per eccellenza. Target è invece un brand relativamente giovane dedicato all’oggettistica per la casa più disparata. Fu aperto nel 1999 e da allora ha sempre collaborato con diversi brand come Marc Jacobs e Missoni tra tutti.