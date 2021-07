Leslie Grace Martínez sarà la nuova Batgirl nel film della Dc comics, ma chi è l’attrice?

Chi è Leslie Grace

Cantante e attrice statunitense nata nel 1995 ha fatto il suo debutto con una cover in inglese e spagnolo di “Will You Love Me Tomorrow”, che la rese la più giovane cantante a guadagnare il primo posto sulla Hot Latin Songs.

Nel corso della sua carriera è stata candidata cinque volte nell’ambito del Premio Lo Nuestro, vincendone uno nel 2016, oltre a ricevere tre candidature ai Billboard Latin Music Awards, tre ai Latin Grammy Awards. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo disco, Leslie Grace, classificatosi al quarto posto della Billboard Top Latin Albums. Durante la sua carriera ha ricevuto cinque nomination nell’ambito del Premio Lo Nuestro, vincendolo nel 2016.

Inoltre nel 2018 ha vinto i Kids’ Choice Awards México per il suo duetto con Play-N-Skillz “Lo Siento”. Nel 2020 ha debuttato al cinema con In the Heights – Sognando a New York.

Leslie Grace nei panni di Batman

Secondo quanto riportato dai magazine statunitensi, interpreterà Barbara Gordon, vale a dire la figlia del commissario della polizia di Gotham City (Jim Gordon) e l’incarnazione più celebre di Batgirl.

Non quella che segnò l’esordio a fumetti del personaggio, perché in quel caso parliamo Betty Kane, ma indubbiamente la più famosa e anche quella che compare in uno degli album seminali nella storia del fumetto, cioè ‘The Killing Joke’ scritto da Alan Moore. Prima di vedere l’attrice catapultata nel mondo dei supereroi e delle supereroine dobbiamo aspettar ancora un po’. Il film infatti è in fase di lavorazione, non c’è ancora una data ufficiale della messa in onda nelle sale cinematografiche anche se si parla della fine del 2022 o ancora meglio, dei primi mesi del 2023.

Batgirl sarà un nuovo supereroe donna dopo Wonder Woman (per quanto riguarda la Dc) e Capitan Marver, La vedova Nera e le Valchirie (per quanto riguarda il mondo Marvel).

Il personaggio Batgirl

Il personaggio di Batgirl ha debuttato nei fumetti nel 1961, anche se solo qualche anno dopo ha assunto l’identità memorabile di Barbara Gordon. Da allora si è imposta come una delle supereroine più amate, anche quando il suo mantello è passato ad altri personaggi perché la stessa Gordon è rimasta paralizzata da Joker e ha assunto il ruolo di Oracle.

Il film con Leslie Grace dovrebbe raccontare una specie di origin story e mostrare quindi le fasi iniziali della sua lotta contro il crimine. Inoltre racconterà le origini del personaggio, mostrando quelle fasi embrionali in cui la supereroina incominciò a battersi contro la criminalità.