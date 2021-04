La serie tv Leonardo sembra aver intrigato il pubblico. A tal punto da far sorgere un primo appassionante dibattito, ovvero: in Leonardo quali sono le differenze tra fiction e realtà? La storia di Leonardo, così come è narrata, ha entrambe le cose.

Infatti, mentre le informazioni generali sulla vita del pittore vengono in genere riportate nella serie, molti altri dettagli e intrecci sono il frutto di pura finzione. La serie tv si struttura su una trama tra giallo e thriller. Per questo motivo, molti avvenimenti narrati sono inventanti e servono da supporto al genere prescelto. Quali sono in Leonardo le principali differenze tra fiction e realtà?

Giraldi e Caterina: personaggi di finzione

È ormai confermato che la bella Caterina Da Cremona, interpretata da Matilda De Angelis, è un personaggio mai esistito nella vita reale di Leonardo. La stessa Matilda e il produttore Bernabei testimoniano che l’idea di una storia attorno alla figura di Caterina sia venuta fuori dai bozzetti de La Scapigliata, disegnati da Leonardo. Nella serie, le vicende di Leonardo si sviluppano a partire dall’omicidio della stessa Caterina, anche questo puro espediente narrativo.

Ad indagare su Leonardo appare un certo Stefano Giraldi, interpretato da Freddie Highmore (già popolare in tv grazie a The Good Doctor). Caterina non è mai esistita, il suo omicidio non è mai avvenuto, e Stefano Giraldi è, anche lui, un personaggio inventato.

Leonardo, le differenze della fiction con la realtà

Alcuni aneddoti legati allo stesso Leonardo sono in bilico tra fiction e realtà. Nello specifico, ad esempio, il fatto che Leonardo sia stato cacciato dalla bottega del Verrocchio non si è mai verificato nella vita dell’artista. Oppure ancora, la vicenda della palla di bronzo da posizionare sulla cupola del Brunelleschi. L’impresa nella realtà fu effettivamente commissionata al Verrocchio. Nel film, però, è Leonardo con un suo colpo di genio risolve i dubbi del maestro sul come farlo. Sicuramente Leonardo, da allievo, contribuì ad aiutare il Verrocchio ma non in questi termini sensazionali. Infine, fra le tante, nella prima puntata di Leonardo si narra che l’artista era stato colpito da una maledizione. Nella fiction, una maga dalle doti misteriose se ne accorge e la madre di Leonardo lo scoprirà quando lui è appena nato.

I dettagli della fiction che appassionano i telespettatori

In Leonardo sono molti i dettagli da fiction lontani dalla realtà. Questo, però, sembra aver reso la serie ancora più appassionante. Come fosse una forma di sfida, infatti, si spremono le meningi per capire cosa o chi è effettivamente esistito nella vita dell’artista. Tutto ciò ha riportato Leonardo attuale, fra noi, e perfino molto cercato sul web. Studiosi ma anche semplici appassionati a livello amatoriale continuano a individuare in Leonardo le differenze tra fiction e realtà. Un altro e ultimo piccolo indizio. Verrocchio accoglie Leonardo come apprendista della sua bottega attorno ai suoi 40 anni. Ciò non coincide bene con la serie in cui si è voluto ritrarre un Verrocchio molto più anziano. È infatti interpretato dal settantenne Giancarlo Giannini.