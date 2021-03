Moltissimi guardando l’attraente Caterina da Cremona in Leonardo si sono chiesti se la sua storia, legata alla protagonista, fosse realmente esistita. Nella serie edita da Lux Vide, Caterina rappresenta una donna forte, di basso ceto sociale ma molto determinata a cambiare le proprie sorti.

Un carattere ben interpretato dalla giovane rivelazione del cinema Matilda De Angelis. La fanciulla, sin dalla prima puntata, ha una fortissima influenza su Leonardo. Infatti, riconoscendone sin da subito il genio che è in lui, Caterina sarà la sua prima sostenitrice. E affiancherà Leonardo nelle avventure che lo renderanno celebre.

Il personaggio di Caterina da Cremona in Leonardo

La bella Caterina da Cremona, nella storia che narra la serie Leonardo, da semplice modella diventa presto musa ispiratrice del giovane pittore Leonardo.

Infatti, egli la ritrae spesso nel tentativo di portare a termine le commissioni del Verrocchio. Le prime occasioni d’incontro fra i due sono quelle in cui Caterina posa per lui alla bottega dello scultore fiorentino Andrea del Verrocchio. Sin da subito, il già tormentato Leonardo e Caterina instaurano un legame di complicità. Fra i due pare scatti anche una scintilla, ma, mentre Caterina appare emotivamente coinvolta, Leonardo intrattiene delle relazioni omosessuali.

Queste lo condurranno per la prima volta in galera da cui uscirà dopo un breve periodo. Caterina, però, nella realtà non è mai esistita.

Caterina da Cremona: la storia è una finzione

La figura di Caterina da Cremona in Leonardo non è che un personaggio di finzione costruito su una presunta modella di Leonardo a lui particolarmente cara. Lo stesso Luca Barnabei, amministratore delegato della Lux Vide, lo conferma in diverse interviste. Infatti, il giovane Leonardo in un primo periodo della sua vita fu allievo del Verrocchio. In bottega, il Verrocchio commissionava ritratti e disegni agli allievi per farli esercitare nel disegno. Molti di questi erano svolti grazie a delle modelle che posavano per ore mentre gli artisti le ritraevano. Proprio in questa reale scena del passato si intesse la finzione, e subentra il ruolo di Caterina da Cremona in veste di modella. Bernabei testimonia che il personaggio di Caterina è stato costruito partendo da alcuni bozzetti disegnati da Leonardo e denominati La Scapigliata.

Caterina da Cremona nella storia thriller della serie tv

La morte di Caterina da Cremona è il fulcro della trama. La serie tv, infatti, si sviluppa come un giallo sulla scomparsa della donna. Le accuse ricadranno su Leonardo ed è Leonardo che, ripercorrendo la sua storia, cercherà la verità sull’accaduto. La vita del pittore fa da sfondo all’intera storia. Dai timidi inizi a Firenze, le sue prime intuizione architettoniche, fino al suo arrivo presso la corte milanese degli Sforza. Un viaggio che conduce lo spettatore nel mondo di uno dei geni italiani più famosi di tutti i tempi. Gli episodi hanno raggiunto un acclamato successo soprattutto grazie ad un cast d’eccezione che vede Aidan Turner nelle vesti di Leonardo, Freddie Highmore per Stefano Giraldi e la popolarissima Matilda De Angelis per l’affascinante Caterina da Cremona.