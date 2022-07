Il retroscena che circola in queste ore sulla caduta del governo parla di un Matteo Salvini che promette a Silvio Berlusconi la presidenza del Senato in cambio del rifiuto di appoggiare la mozione Casini che avrebbe “salvato” l’esecutivo. Repubblica svela le manovre per l’estromissione di Mario Draghi: “A ottobre sarai Presidente del Senato”.

Salvini promette a Berlusconi la presidenza del Senato

Con questa promessa che, secondo il quotidiano, Matteo Salvini avrebbe ottenuto da Silvio Berlusconi quella condotta parlamentare degli azzurri che aveva messo Forza Italia fra i “cecchini” dell’ex presidente Bce. E ancora: “Avremo la maggioranza assoluta, nessuno potrà impedirlo”. Questo sempre per Repubblica sarebbe il tono e il “canto delle sirene azzurre” al Cav. Licia Ronzulli, Marta Fascina, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Paolo Barelli avrebbero quindi in cantiere l’operazione vittoria e assegna.

La “cura” dopo il siluro per il Quirinale

Una specie di “risarcimento”, come lo chiama Tpi, dopo l’estromissione dal Parlamento nel 2013 o un farmaco contro la più recente sirurata per il Quirinale. E pare che Berlusconi abbia gradito e stia ripetendo in loop: “Dovevo diventare Presidente della Repubblica, nessuno può vantare la mia storia, quindi adesso…”. Lo avrebbe ribadito anche a Giorgia Meloni e Villa Grande: “Alla Presidenza del Senato ci tengo, Giorgia”.