Le Tradizioni Natalizie della Famiglia Reale Britannica e il Regalo Inaspettato di Anna a Carlo

Un Natale ricco di tradizioni e un regalo inaspettato per Re Carlo dalla Principessa Anna.

Il periodo natalizio rappresenta un momento di grande rilevanza per la famiglia reale britannica, caratterizzato da tradizioni rigorosamente rispettate. Nonostante le tensioni familiari e i recenti cambiamenti, re Carlo continua a mantenere vive queste usanze, conferendo un’aura di formalità e rispetto al Natale. Tra gli eventi di quest’anno, un gesto particolare ha attirato l’attenzione: il regalo inaspettato della principessa Anna al sovrano.

Le tradizioni natalizie della corte britannica

La celebrazione delle festività a corte segue un protocollo ben definito, come sottolinea l’esperta reale Jennie Bond. Una delle regole fondamentali del Natale reale è che nessuno può ritirarsi per riposare prima del re; la puntualità è considerata sacra. Gli ospiti devono giungere a Sandringham in orario preciso, senza eccezioni, e il decorum deve essere mantenuto anche nei momenti di relax.

Il dress code formale

Il dress code durante il periodo natalizio è rigoroso.

La cena della vigilia richiede abiti eleganti e formali, mentre durante il giorno di Natale i membri della famiglia si presentano in modo sobrio ma sempre impeccabile. Non sono previste concessioni per indumenti comodi come pigiami; la famiglia si presenta sempre con un’immagine curata.

Il regalo sorprendente della principessa Anna

Un elemento di grande curiosità è il dono che la principessa Anna ha fatto a suo fratello, il re Carlo.

Si tratta di un sedile del water rivestito in pelle, un regalo che potrebbe sembrare bizzarro ma porta con sé un significato profondo. Questo gesto si allinea perfettamente con il senso dell’umorismo che caratterizza la famiglia reale, dove i regali si presentano tipicamente in forma modesta e divertente.

Il significato del regalo

L’ex portavoce reale Dickie Arbiter ha spiegato che il bagno era considerato il “trono” della casa, un luogo di relax e riflessione.

Con questo regalo, la principessa Anna ha voluto trasmettere un messaggio di affetto, esprimendo: “Ecco, hai il tuo trono personale!”. Questo scambio di doni riflette non solo il legame affettivo tra i membri della famiglia, ma anche una tradizione di scambiare regali che possano suscitare una risata o un sorriso.

Il protocollo del giorno di Natale

Il giorno di Natale è caratterizzato da attività che seguono un rigoroso protocollo. La partecipazione alla messa mattutina è imperativa per tutti i membri della famiglia, indipendentemente da come si sentano dopo la cena della vigilia. La chiesa di St Mary Magdalene, situata all’interno della tenuta di Sandringham, ospita la funzione a cui tutti devono presenziare.

Le attività festive e i giochi

Il pranzo di Natale rappresenta un’importante occasione, durante la quale i bambini sono tenuti a sedere separati dagli adulti fino a quando non acquisiscono le competenze necessarie per conversazioni educative. Alcuni giochi, come il Monopoly, sono considerati categoricamente vietati dalla defunta regina, ritenuti troppo competitivi. I giochi preferiti della famiglia includono invece quiz e “Racing Demon”.

Il Natale nella famiglia reale britannica è quindi un mix di tradizioni rigorose e momenti di leggerezza, rappresentato perfettamente dal regalo unico della principessa Anna. Questo equilibrio tra formalità e affetto continua a rendere questo periodo dell’anno speciale e significativo per i reali.