Netflix ha lanciato la nuova serie, The Watcher, un inquietante thriller che racconta la storia di due coniugi vittime di stalking. Scopriamo insieme la storia vera che ha ispirato questa serie tv.

The Watcher: la storia vera che ha ispirato la serie

The Watcher, una serie thriller, particolarmente inquietante, appena lanciata da Netflix, racconta la storia di Derek e Maria Boraddus, una coppia di coniugi vittime di stalking da parte di un misterioso personaggio di cui non si conosce l’identità. L’aspetto più particolare è sicuramente il fatto che questa serie è ispirata ad una storia vera. Ciò che viene raccontato nelle puntate è accaduto veramente. La storia dei Broaddus è stata anche citata sul New York Magazine nel 2018, diventando così di dominio pubblico.

I protagonisti di questo terribile incubo sono Derek e Maria Broaddus, marito e moglie che nel giugno 2014 si sono trasferiti a Westfield, nel New Jersey. La coppia era molto eccitata e felice per l’acquisto della casa dei suoi sogni, costata ben un milioni di dollari. L’entusiasmo viene meno quando i due iniziano a ricevere lettere terrificanti, solo tre giorni dopo il loro arrivo nella periferia newyorkese. Le lettere vengono spedite da un misterioso personaggio, che si firma “The Watcher”, e iniziano a far spaventare moltissimo la coppia, che secondo quello che veniva scritto era colpevole di aver scelto di trasferirsi in quella casa.

“Carissimo nuovo vicino al 657 Boulevard, permettimi di darti il benvenuto nel quartiere. Questa casa è stata oggetto della mia famiglia per decenni e mentre si avvicina al suo 110° compleanno, sono stato incaricato di guardare e aspettare la sua seconda venuta. Mio nonno guardava la casa negli anni ’20 e mio padre negli anni ’60. Ora è il mio momento. Sai cosa si nasconde tra le mura del 657 Boulevard? Perché sei qui?” con queste parole iniziava la prima lettera ricevuta dai coniugi. Lo stalker è addirittura arrivato a minacciare i Broaddus di rapire i loro figli. “La tua vecchia casa era troppo piccola per la famiglia in crescita? O è stata l’avidità a portarmi i tuoi figli?” si leggeva nella lettera.

The Watcher: l’incubo della famiglia Broaddus

I Broaddus hanno continuato a ricevere lettere e hanno scoperto che anche gli inquilini precedenti le ricevevano dallo stesso personaggio misterioso. I vecchi proprietari, non avendo mai sentito parlare dello stalker, ignoravano ogni cosa, pensando si trattasse di un brutto scherzo. La polizia, però, la pensava in modo diverso e ha consigliato ai coniugi di non parlare con nessuno. Loro non hanno seguito il consiglio e hanno raccontato tutto ai vicini di casa. I Braddus, alla fine, non si sono mai trasferiti realmente in quella casa, nonostante l’acquisto e i lavori di ristrutturazione in corso. Hanno rimesso la casa in vendita, ma senza ottenere successo a causa dell’inquietante storia. Ancora oggi la vera identità di The Watcher è rimasta un mistero irrisolto. I due coniugi vivono in un’altra casa, sempre a Westfield, e hanno raccontato di essere rimasti così sconvolti da quello che è accaduto da aver deciso di non guardare la serie che si ispira alla loro storia.