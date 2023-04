Le piccole cose della vita: il cast

Le piccole cose della vita è una nuova miniserie che debutterà su Disney+ il 7 aprile 2023, con una storia molto toccante. La serie drammatica vede come protagonista Kathryn Hahn, ma scopriamo il cast completo.

Le piccole cose della vita debutta su Disney+



A partire da venerdì 7 aprile 2023, su Disney+, vedremo l’attrice Kathryn Hahn, star di WandaVision, nei panni di Clare, una donna in profonda crisi, costretta a dare consigli di vita alle altre persone, anche se non si sente per niente in grado. Le piccole cose della vita è una serie tv di Liz Tigelaar (Brothers & Sisters, Revenge, The Morning Show, Little Fires Everywhere e tante altre), prodotta a livello esecutivo dalle amiche Reese Witherspoon e Laura Dern, tratta dal romanzo bestseller Piccole cose meravigliose, di Cheryl Strayed. “La mia vita è un casino. Mio marito mi ha sbattuto fuori qualche giorno fa. Mia figlia mi odia. Come sono arrivata così lontano dalla persona che volevo essere?” dice la protagonista nel trailer ufficiale che è stato rilasciato. La storia di Clare è davvero molto complicata, ma anche molto profonda e toccante e sicuramente riuscirà a conquistare i telespettatori, che potranno immedesimarsi nelle sue intense riflessioni di vita.

Le piccole cose della vita: trama e cast



Le piccole cose della vita racconta la storia di Clare, interpretata da Kathryn Hahn, una scrittrice in crisi che diventa una giornalista a capo di una rubrica di consigli, nonostante la sua vita stia andando a rotoli. Quando incontriamo Clare per la prima volta, il suo matrimonio con Danny, interpretato da Quentin Plair, è in crisi e la figlia adolescente Rae, interpretata da Tanzyn Crawford, la allontana sempre di più. Anche la sua carriera di scrittrice è in crisi e per motivi economici accetta l’offerta dell’amica giornalista di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, anche se pensa di non aver diritto di consigliare nulla agli altri. La donna dovrà fare un importante viaggio interiore, molto introspettivo e profondo, per rimarginare le sue vecchie ferite. Dimostrerà che tutti possono salvarsi e che nessuno è irrecuperabile, anche nei momenti peggiori della vita.

Il titolo originale è Tiny Beautiful Things. Nel cast sono presenti anche Sarah Pidgeon, con il ruolo della versione più giovane di Clare, e la vincitrice di due Emmy Merritt Wever, nel ruolo di Frankie, la resiliente e intraprendente madre single della giovane Clare e del giovane Lucas, interpretato da Owen Painter. Michaela Watkins, invece, interpreta Amy, una scrittrice emergente e la migliore amica di Clare da molti anni, la cui decisione di non avere figli e dedicarsi solo alla carriera è stata influenzata dalla perdita della madre. Nella serie tv entreranno in gioco dinamiche molto importanti, profonde ed intense, che coinvolgeranno la protagonista e gli altri personaggi, ma anche e inevitabilmente i telespettatori, che si immedesimeranno in questa storia e intraprenderanno questo viaggio personale e interiore insieme a Clare, con la possibilità di scoprire qualcosa in più anche su se stessi, tra ricordi, flashback e riflessioni che possono essere condivisi.