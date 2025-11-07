Le controversie che coinvolgono Millie Bobby Brown e David Harbour in Stranger Things

La serie Stranger Things, fenomeno di Netflix, sta per tornare con la sua quinta e ultima stagione, ma non senza polemiche. Millie Bobby Brown, che interpreta il celebre personaggio di Undici, ha recentemente sollevato gravi accuse contro il suo collega David Harbour, noto per il ruolo dello sceriffo Jim Hopper. Queste accuse, emerse in un contesto di tensioni personali e professionali, potrebbero avere ripercussioni significative sulla produzione e sull’immagine della serie.

Le accuse di Millie Bobby Brown

Secondo fonti riportate da diversi media, Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia ufficiale contro David Harbour per bullismo e molestie sul set. Le accuse risalirebbero a gennaio, prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione, e non includerebbero comportamenti di natura sessuale. Tuttavia, la gravità delle affermazioni ha portato Netflix a condurre un’indagine interna, mantenendo però un riserbo totale sulla questione.

Impatto sulla produzione

La situazione ha sollevato interrogativi sulle dinamiche all’interno del cast di Stranger Things. Millie ha richiesto la presenza di un legale durante le scene condivise con Harbour, evidenziando un clima di tensione che potrebbe influenzare le riprese e il morale del cast. I fan, intanto, sono in attesa del debutto della nuova stagione, prevista per il 27 novembre, ma le notizie sulle accuse potrebbero distogliere l’attenzione dall’evento tanto atteso.

Il contesto personale di Millie e David

Oltre alle polemiche lavorative, entrambi gli attori stanno affrontando sfide nelle loro vite personali. Millie Bobby Brown, a soli 21 anni, ha recentemente sposato Jake Bongiovi e ha adottato una bambina. Parlando della sua famiglia, Millie ha espresso il desiderio di avere una famiglia numerosa e ha condiviso la gioia di essere diventata madre, sottolineando come la piccola le abbia insegnato a dare valore ai momenti semplici.

Il divorzio di David Harbour

Dall’altra parte, David Harbour ha vissuto un periodo difficile, essendo reduce da una separazione dalla cantante Lily Allen. La loro relazione, durata circa quattro anni, è finita a causa di presunti tradimenti e conflitti personali. Questo tumulto nella vita privata di Harbour potrebbe aver influenzato il suo comportamento sul set e le dinamiche con Millie.

Reazioni e conseguenze

Nonostante le indagini interne, né Millie né David hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alle accuse. Durante eventi recenti, come il Lucca Comics and Games, entrambi erano assenti, alimentando speculazioni su possibili tensioni tra i due. La serie Stranger Things ha avuto un enorme impatto su Netflix, e i fan sperano che la situazione non comprometta il successo della produzione.

Il futuro della serie e del rapporto tra i due attori è incerto. Con la prima parte della stagione finale in arrivo, i fan saranno sicuramente colpiti dalle notizie e dalle polemiche che circondano il cast e la produzione. Molti si chiedono se le accuse di Millie avranno ripercussioni sull’interpretazione di Harbour nel suo ruolo di Jim Hopper e se la tensione tra i due influenzerà la narrazione della serie.