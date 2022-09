Lady Diana ha una figlia segreta? Il retroscena

Secondo una teoria cospirazionista circolata in rete la Principessa Diana avrebbe avuto una figlia insieme al Principe Carlo ben prima che nascesse William.

Diana: la figlia segreta

Da anni circolano in rete alcune supposizioni riguardanti una presunta figlia segreta avuta dalla compianta Lady Diana e dal principe Carlo.

La ragazza – il cui nome sarebbe Sarah – sarebbe nata negli Stati Uniti e sembra che sia venuta alla luce grazie a madre surrogata.

Secondo i rumor circolati in rete la ragazza sarebbe il frutto del patrimonio genetico di Carlo e di Diana e in particolare la sua nascita sarebbe dovuta a un comune test della fertilità a cui la Regina avrebbe fatto sottoporre quella che allora era sua nuora per sincerarsi che fosse fertile e in grado di dare un erede a suo figlio.

La questione non ha mai trovato conferme e ovviamente nessuna principessa (che questo caso sarebbe erede in linea diretta al trono) ha mai rivendicato alcuna parentela con la famiglia Reale.

Sempre secondo alcune teorie cospirazioniste la Principessa Triste non sarebbe morta in un tragico incidente ma l’accaduto avrebbe fatto parte di un complotto ideato dagli stessi membri della famiglia Reale perché la sua posizione sarebbe stata d’intralcio alla monarchia.

Sarà vero?