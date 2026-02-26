Laboratorio di moda per bambini al Museo del Costume di Palazzo Pitti

Lezioni di stile: un percorso per famiglie al Museo del Costume (Palazzo Pitti)

Il Museo del Costume di Palazzo Pitti apre le sue porte alle famiglie con un laboratorio pensato per avvicinare i bambini alla moda e alla sartoria. L’iniziativa combina visita, scoperta diretta dei materiali e attività manuali, per trasformare l’incontro con gli abiti d’epoca in un’esperienza vivace e formativa.

Un viaggio nella moda tra colori e silhouette

“Lezioni di stile: un viaggio nella moda tra colori e silhouette” si svolge nella galleria al secondo piano, a cura del Dipartimento Scuola e Giovani insieme al Dipartimento Educazione.

Il percorso accompagna i partecipanti dall’età moderna ai primi decenni del Novecento, raccontando come sono cambiate forme, proporzioni e dettagli ornamentali.

Visita ai depositi: vedere ciò che solitamente non si vede

Parte del percorso prevede un accesso straordinario ai depositi: i bambini potranno osservare capi che normalmente non sono esposti, come abiti ottocenteschi, calzature, mantelline e cappelli impreziositi da pizzi e piume. Vedere gli oggetti in deposito offre uno sguardo privilegiato sulla storia del costume e sulle tecniche di confezione che li caratterizzano.

Materiali e tecniche a portata di mano

Gli operatori guidano l’avvicinamento diretto a tessuti, rifiniture e lavorazioni. Terminologia tecnica e dimostrazioni pratiche vengono sempre spiegate con chiarezza, in modo adatto ai più piccoli: si mette a confronto fibre naturali, punti di cucito e finiture tipiche del XIX e dei primi del XX secolo. L’esperienza tattile e visiva aiuta i bambini a costruire un senso critico nei confronti dei materiali e a comprendere l’importanza della conservazione.

Laboratorio creativo: dal guardaroba al proprio accessorio

Dopo l’osservazione, i partecipanti diventano protagonisti in un piccolo atelier: guidati dallo staff e dagli educatori del Dipartimento Educazione, i bambini sperimentano abbinamenti e lavorazioni per creare un accessorio personale. L’attività favorisce manualità, fantasia e apprendimento pratico di concetti base di stile, colore e composizione, lasciando un ricordo tangibile dell’esperienza.

Obiettivi educativi e coinvolgimento della famiglia

Il progetto promuove il dialogo intergenerazionale: adulti e bambini esplorano insieme le sale e partecipano al laboratorio finale.

L’approccio mira a consolidare conoscenze storiche sul costume, a far comprendere i processi produttivi tessili e a valorizzare il patrimonio conservato dal museo. Le attività stimolano curiosità, spirito critico e capacità di osservazione, competenze utili per la fruizione e la tutela culturale.

Restituzione e monitoraggio

Il ciclo si conclude con una restituzione pratica che documenta i lavori svolti nel laboratorio, favorendo la partecipazione familiare alla fruizione culturale. È previsto un monitoraggio delle competenze acquisite per valutare gli esiti dell’iniziativa.

Informazioni pratiche

– Età: bambini dai 6 ai 10 anni (attività per famiglie) – Durata: circa 2 ore – Partecipazione: gratuita (è necessario acquistare il biglietto d’ingresso a Palazzo Pitti) – Prenotazione: obbligatoria tramite la biglietteria ufficiale delle Gallerie degli Uffizi – Posti: massimo 12 partecipanti per sessione (adulti e bambini) per garantire attenzione personalizzata – Ritrovo: 10 minuti prima dell’inizio davanti al portone centrale di Palazzo Pitti; si consiglia la massima puntualità

Calendario degli appuntamenti

– Sabato 28 febbraio, ore 10.30 – Domenica 8 marzo, ore 15.30 – Sabato 21 marzo, ore 10.30 – Domenica 12 aprile, ore 15.30 – Domenica 26 aprile, ore 10.30 – Sabato 9 maggio, ore 15.30 – Domenica 17 maggio, ore 10.30

Per partecipare è necessario prenotare in anticipo. Per informazioni e prenotazioni, consultare la biglietteria ufficiale delle Gallerie degli Uffizi.