Smentite le date del 7 aprile e del 30 aprile 2021, i fan sono in trepidante attesa di vedere La casa di carta 5: la data di uscita della nota serie tv spagnola, distribuita da Netflix.

La Casa di Carta 5: data uscita

L’attesissima quinta e ultima stagione della serie tv spagnola La casa di carta esce nel 2021. Un annuncio ufficiale che ha sconvolto i fans, i quali non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo e ultimo passo della banda criminale. Le vicende di Tokyo, il Professore, Berlino, Denver e gli altri ha appassionato molti e ha tenuto con il fiato sospeso per ben quattro stagioni. Manca quindi il finale con il botto per una delle serie tv più seguite di sempre.

La piattaforma di streaming Netflix annuncia che entro il 2021 La casa di carta 5 sarà disponibile. La data precisa però non è dato saperla. In un periodo di parlava del 7 aprile 2021 come data di uscita ufficiale, ma questa è stata smentita. Su Twitter è girato anche un post di un utente con numerosi follower che dava per certa la notizia dell’uscita de La casa di carta 5 il 30 aprile 2021. Anche questa data però sembra tutta una congettura.

Non ci sono ancora date certe, quindi ai fan trepidanti toccherà aspettare ancora per conoscere il finale della serie tv.

Il creatore della serie con Najwa Nimri, Alex Pina, ha affermato che è stato difficile tirare le fila della vicenda, cercando di far sciogliere la banda e portare i personaggi in situazioni estreme. Il produttore televisivo ha inoltre affermato che indubbiamente la quinta sarà la stagione più epica di sempre. Basta solo attendere ancora un po’.

