Momento emozionante di ricongiungimento familiare nello studio de “La Pupa e il Secchione show”. Gianmarco Onestini ha ricevuto una visita molto speciale da parte del fratello Luca. Contemporaneamente è intervenuta in collegamento la mamma dei due fratelli che è apparsa particolarmente orgogliosa dei suoi due figli.

“Si vogliono un bene infinito”, ha dichiarato.

La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini rivede il fratello

Tutto ha avuto inizio quando Barbara D’Urso gli ha chiesto di poter parlare della sua famiglia e di cosa provasse. Gianmarco Onestini non ha avuto dubbi e ha affermato: “La mia famiglia è il bene più prezioso, sono le persone più importanti che io abbia nella mia vita”. Ed è stato qui che è arrivata la prima sorpresa.

Il fratello gli ha mandato un videomessaggio attraverso il quale ha espresso tutto il suo affetto: “Fino a quando eri piccolo il tuo sorriso è sempre stato un’esplosione di allegria che riesce a sollevare anche gli umori più scuri. Le persone che ti stanno accanto sono persone fortunate”, sono state le parole di Luca.

L’arrivo di Luca Onestini in studio

La sorpresa più grande è stata quando Luca Onestini è arrivato a sorpresa in studio, una sorpresa questa che ha portato Gianmarco a scoppiare in lacrime: “Sono venuto qua per farti una sorpresa e non ti voglio veder piangere”.

I due hanno potuto finalmente riabbracciarsi.