La settima puntata de “La Pupa e il Secchione show” andata in onda martedì 26 aprile è iniziata con un uno colpo di scena. Gianmarco Onestini e Mila Suarez si sono baciati. Ad anticiparlo era stata la stessa Barbara D’Urso che nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 aveva affermato: “C’è stato un bacio vero tra Mila e Gianmarco Onestini!”.

Diverse le reazioni in studio tra le quali quella dell’opinionista Antonella Elia e di Maria Laura De Vitis che nelle precedenti settimane aveva fatto coppia nel reality proprio con Onestini: “Si spiegano tante cose”, ha osservato.

La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini bacia Mila Suarez

Barbara D’Urso, ha mandato in onda la clip nella quale i due sono stati “pizzicati” mentre si coccolavano a letto l’una accanto all’altro.

Ad essere particolarmente infastidita da ciò è stata Maria Laura e la sua espressione, nel mentre scorrevano le immagini, diceva tutto. Ha poi commentato: “Si spiega perché lui mi ha isolata da quando è entrato con Mila, la scelta di salvare Mila abbandonando me […] Ho visto e non c’è nulla di male se provano attrazione l’uno per l’altra, basta solo ammetterlo.”

Onestini però ha prontamente risposto con tono a tratti critico: “Io capisco che per te e altre persone è difficile intendere che due persone possano anche volersi bene.

Non bisogna sempre pensare che ci debba essere per forza un’attrazione”.

La reazione in studio

Non sono mancate nel frattempo le reazioni in studio. Particolarmente critica è stata l’opinionista Antonella Elia che ha replicato: “Non ci prendere in giro, facci la cortesia! Io con i miei amici non mi struscio!”. Si è poi rivolta a Mila: “Almeno tu che sei una donna, dì la verità: vi siete strusciati come due gatti in calore”. Infine è intervenuta Barbara D’Urso che ha chiesto: “C’è stato o non c’è stato il bacio?”. I due hanno risposto: “Se volete ci baciamo” e così è stato.