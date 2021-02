La canzone “La musica è finita” , uno dei più grandi successi di Ornella Vanoni, era stata presentata al Festival della canzone italiana nel lontano 1967. Scritta da Franco Califano e Nicola Salerno, si era classificata al quarto posto. Nel corso degli anni, ebbe un successo clamoroso e divenne cover di grandi artisti come Mina e Renato Zero, ma anche la cantautrice Annalisa che la interpretata al Festival di Sanremo 2021 nella sera delle cover.

Qui di seguito l’analisi del testo, il significato e le frasi più eloquenti della canzone.

Ornella Vanoni, La musica è finita: il testo e il significato

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

Che inutile serata, amore mio

Ho aspettato tanto per vederti

Ma non è servito a niente

Niente, nemmeno una parola

L’accenno di un saluto

Ti dico arrivederci, amore mio

Nascondendo la malinconia

Sotto l’ombra di un sorriso

Cosa non darei per stringerti a me

Cosa non farei perché questo amore

Diventi per te più forte che mai

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

E tu mi lasci solo più di prima

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore

Il significato del brano

“La musica è finita” racconta di due ex amanti che si rincontrano ad una festa ma non riescono ad avvicinarsi per mancanza di coraggio. E anche quando la canzone termina e gli amici se ne vanno, lui lascia da sola, l’amata, in balia del suo sogno. Ne emerge una nuova speranza, una nuova possibilità d’amore.