La dieta di Pamela Prati, splendida showgirl sessantenne, è un segreto che un sacco di ammiratrici sperano di scoprire. La donna, grazie al fisico statuario a cui resta devota nonostante il tempo che passa, è da sempre uno dei target più invidiati sulle riviste italiane.

Ecco i trucchi che contribuiscono a renderla impeccabile.

La dieta di Pamela Prati: quali sono i suoi segreti di bellezza

Pamela Prati ha, all’anagrafe, ben 63 anni. Nonostante tutto, continua a mantenere una silhouette che fa invidia alle più giovani. Nota ai più come showgirl, negli anni ’70 è stata anche modella e attrice, per poi essere consacrata alla popolarità grazie alla partecipazione al Bagaglino.

Ma come fa ad essere così in forma? Quali segreti si celano dietro la sua estetica ammirevole?

A parlare di lei e della sua bellezza è stato anche il Daily Mail, paragonandola addirittura ad una ventenne per il suo aspetto fisico.

Pamela Prati dichiara che, in parte, è molto fortunata.

Sembra infatti che la genetica gochi a suo favore e che non abbia mai fatto diete particolarmente drastiche e proibitive. Di certo, sta attenta a ciò che mangia ed è una fan dell’attività fisica.

La dieta di Pamela Prati: cosa mangia durante il giorno

Proprio nel corso di un’intervista apprendiamo che la bella showgirl, oltre a ringraziare la benevolenza di Madre Natura, segua una dieta senza glutine, poichè ne è intollerante.

Inoltre, preferisce carne e pesce di taglio magro e frutta e verdura a volontà.

Andando per ordine, la colazione è in genere improntata sul consumo di una tazza di tè, accompagnata magar da uno yogurt rigorosamente senza lattosio. A seguire, la frutta di stagione e dei biscotti di grano saraceno.

Per pranzo, invece, è solita mangiare riso basmati e un secondo di carne o pesce, accompagnato da verdure di stagione cotte a vapore.

Per cena, infine, predilige piatti che non appesantiscano: facili e veloci da preparare e consumare. Il suo motto, come ha ribadito in più occasioni, è quello di non farsi mancare mai niente. Secondo lei è opportuno aggirare il rischio di essere colti da attacchi di fame improvvisi. Un aiuto considerevole è dato anche dall’attività fisica a cui è impossibile rinunciare, se si vuole essere fedeli ad una forma tonica che contrasti il tempo che passa.