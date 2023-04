In occasione dell’uscita del nuovo capitolo horror La casa: il risveglio del male, il produttore della saga Bruce Campbell ha dichiarato che lui e Sam Raimi hanno in mente di rilasciare altri film de La casa. Pare che i sequel saranno ben 4, ma andiamo a scoprire più nel dettaglio quale sarà il programma della nota saga horror.

La casa: il futuro della saga horror e i probabili sequel

Il 20 aprile 2023 è uscito al cinema La casa: il risveglio del male, il nuovissimo capitolo della nota saga horror creata e prodotta da Sam Raimi. La vita della saga in questione ha avuto un enorme successo sin dal suo esordio ed è stata una delle più mutevoli in campo cinematografico.

La vera novità venuta fuori nel 2023 è però una e vale per mille: Raimi ha dichiarato in tempi molto recenti la sua grandissima volontà di mettere in atto altri progetti legati a La casa e pare che essi saranno ben quattro. Si tratterebbe di quattro idee molto diverse tra loro. Tra queste quattro idee ci sarebbe anche un possibile film ispirato a John Wick: insomma, il destino de La casa sarà ricco di grandissime novità.

I possibili 4 sequel della saga de La casa

È ancora molto presto per parlare di titoli ufficiali e trame altrettanto sicure. Tuttavia, il progetto cinematografico de La casa è già in cantiere e le idee sono nell’aria e molto differenti tra loro.

La casa ispirata a John Wick Beth e la sua motosega; Il condominio; Ritorno al bosco

Come si può notare dai titoli (non ancora ufficiali), i 4 possibili sequel toccano tematiche e storie tutte diverse le une dalle altre. Da una parte la storia di un prete che deve affrontare centinaia di suoi fratelli posseduti, passando al destino degli inservienti addetti alla pulizia di un condominio, fino ad arrivare al contesto inquietante di un bosco che potrebbe fare tornare la saga alle origini.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti, ma pare che il destino de La casa si arricchirà di colpi di scena tutti da scoprire.

La saga horror e la sua scansione temporale

Ricordiamo inoltre che il franchise non ha mai seguito una timeline precisa. La casa 2, infatti, è al tempo stesso un sequel e un remake del primo capitolo della saga e stessa cosa vale anche per La casa (2013), lanciato però sottoforma di remake del grande film cult del 1981.

Il terzo capitolo della saga, ossia L’armata delle tenebre, è stato successivamente distribuito con un titolo che non ha nulla a che fare con il franchise, ma di fatto è l’unico (al momento, si intende) vero sequel diretto del primissimo capitolo.

La casa: il risveglio del male, contiene al suo interno molti riferimenti e molti collegamenti sia alla storia di Ash (riferimento alla trilogia di Sam Raimi), sia alla storia di Mia (protagonista del remake7ì/sequel del 2023).

La casa: Il risveglio del male vi aspetta al cinema e non vede l’ora di farvi provare una sana e adrenalinica paura.