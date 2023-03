Per tutti gli amanti del genere horror, il 20 aprile uscirà in tutte le sale il film “La Casa – Il Risveglio del Male“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo film di prossima uscita.

La Casa – Il Risveglio del Male: la trama

Il film “La casa – Il Risveglio del Male” è diretto dal regista e sceneggiatore irlandese Lee Cornin ed è il quinto capitolo della famosa saga horror “La Casa”, il cui primo film è uscito nel 1981 diretto da Sam Raimi. Questa volta però, rispetto ai precedenti capitoli della casa, non ci troviamo più in un bosco ma in un paesaggio urbano, più precisamente all’interno di un edificio e non appunto in una casa in mezzo al bosco. Il regista ha così parlato di questa scelta: “doveva comunque mantenere un certo senso di claustrofobia. Qui si parla di una famiglia in un palazzo fatiscente bloccata nel suo appartamento. Segue lo stesso ritmo ma è in uno spazio più moderno.”

Il film “La Casa – Il Risveglio del Male” ha come protagoniste due sorelle, Ellie e Beth, intente a riavvicinarsi dopo una lunga separazione. Il loro congiungimento viene però interrotto dal ritrovamento di un manufatto che risveglierà alcuno terribili demoni. Questi demoni porteranno le due sorella a lottare per la sopravvivenza e la loro riunione di famiglia si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Per la realizzazione di questo film sono stati utilizzati ben 6.500 litri di sangue finto. Il regista storico della saga Sam Raimi, dopo aver visionato alcuni montaggi, ha definito la storia spaventosa, che lascerà sicuramente gli spettatori a bocca aperta. Prima delle riprese Sam Raimi aveva dato la sua benedizione a patto che venissero esaudite alcune richieste, come la presenza del Libro dei Morti e quella dei Deadites.

La Casa – Il Risveglio del Male: il cast

Il regista Lee Cornin ha dichiarato che nel film “La Casa – Il Risveglio del Male” ci saranno molti collegamenti con gli altri capitoli della saga, nonostante in questo capitolo non ci sia uno dei personaggi iconici della saga, Ash Williams, interpretato da Bruce Campbell. A interpretare una delle due protagoniste, Ellie, troviamo l’attrice e modella australiana Alyssa Sutherland, che abbiamo visto recitare in film come “La Frode” con Richard Gere, “Spencer” con Kristen Stewart e “Don’t Look Up“. A interpretare la sorella di Ellie, Beth, troviamo l’attrice australiana Lily Sullivan, conosciuta per il ruolo di Coral nel film “Mental” e per quello di Miranda nella serie televisiva “Picnic at Hanging Rock“. Nel cast del film troviamo anche Nell Fisher nei panni di Kessie, Morgan Davies nei panni di Danny, Jayden Daniels nei panni di Gabriel, Gabrielle Echols nei panni di Bridget, Billy Reynolds McCarthy nei panni di Jake e Tai Wano in quelli di Scott..

La Casa – Il Risveglio del Male: data di uscita

Il film “La Casa – Il Risveglio del Male” di genere horror, nonché quinto capitolo della saga “La Casa” uscirà in tutti i cinema giovedì 20 aprile 2023 e ha una durata di 120 minuti circa.