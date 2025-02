Un amore per la bellezza

La bellezza è un concetto che ha sempre affascinato l’umanità, fungendo da fonte di ispirazione e trasformazione. La Fondazione Garavani Giammetti, fondata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, nasce proprio da questo amore profondo per l’estetica e l’arte. Situata nel cuore di Roma, la Fondazione si propone di preservare e promuovere la bellezza, rendendola accessibile alle future generazioni. Con il motto “Beauty creates Beauty”, la Fondazione si impegna a sostenere il talento e la creatività, creando un legame tra arte, moda e cultura.

Un polo culturale a Roma

La Fondazione ha recentemente aperto le porte di PM23, un nuovo spazio espositivo situato nel Palazzo Gabrielli Mignanelli. Questo luogo, che ha subito un attento restauro, diventa un punto di riferimento per eventi culturali, mostre e workshop. La programmazione espositiva, che inizierà con una mostra inaugurale in primavera, mira a celebrare l’arte e la moda, offrendo un palcoscenico per giovani talenti e artisti affermati. La scelta di Roma come sede non è casuale: la capitale è da sempre un centro nevralgico per la moda e la cultura, e la Fondazione desidera contribuire a questo patrimonio.

Impegno sociale e culturale

Oltre alla promozione dell’arte, la Fondazione Garavani Giammetti si distingue per il suo impegno sociale. Tra i progetti sostenuti ci sono iniziative a favore di famiglie bisognose e collaborazioni con ospedali come il Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli di Roma. La Fondazione si propone di valorizzare le istituzioni culturali, come il Teatro Valentino Garavani di Voghera, e di intrecciare collaborazioni con organizzazioni locali e internazionali. Questo approccio multidimensionale non solo arricchisce il panorama culturale, ma contribuisce anche a rendere il mondo un posto migliore, attraverso l’arte e la bellezza.