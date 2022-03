Maltempo in Honduras: situazione difficile per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, prontamente soccorsi dall’inviato Alvin.

Maltempo a L’Isola dei Famosi, Alvin: “Brutta situazione per i naufraghi”

I naufraghi in gara a L’Isola dei Famosi avevano vinto il telo per ripararsi dalla pioggia nel corso della seconda puntata del reality show, andata in onda nella serata di giovedì 24 marzo.

Subito dopo, sono stati travolti da una devastante ondata di maltempo. Quella che inizialmente era sembrata essere soltanto un fugace e tranquilla pioggia caraibica, infatti, si è presto trasformata in una furiosa tempesta.

La delicatezza della situazione ha richiesto l’intervento della produzione e il rapido trasferimento dei concorrenti in un luogo più sicuro.

La vicenda è stata raccontata dall’inviato Alvin che ha rivelato: “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove.

A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole la situazione è ancora peggio. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo”.

In arrivo di una nuova coppia di naufraghi: di chi si tratta?

Al momento della tempesta, i naufraghi si trovavano su due isole differenti: da una parte si trovavano le coppie mentre, a Cayo Paloma, si trovavano i concorrenti che giocano singolarmente.

Non è stato riferito se i vip siano stati riunitioppure siano stati comunque tenuti separati tra loro.

In assenza del daytime che non viene trasmesso durante il fine settimana, non sono disponibili ulteriori informazioni sull’esperienza con il maltempo. Nella puntata di lunedì 28 marzo, tuttavia, verrà certamente rivelato cosa è accaduto nel weekend.

In occasione del prossimo appuntamento con il reality, tempesta permettendo, è inoltre atteso l’arrivo di una nuova coppia di naufraghi: Guendalina Tavassi in gara con il fratello Edoardo.