Kit Smalto Semipermanente Medium: Qualità Professionale per Unghie Perfette

Trasforma la tua routine di bellezza con il Kit di Smalto Semipermanente Medium: il segreto per unghie impeccabili e durature! Scopri come ottenere mani perfette e splendenti, con una facile applicazione e risultati da salon. Non perdere l'occasione di rivoluzionare il tuo stile di bellezza e di esprimere la tua personalità attraverso colori vivaci e finiture brillanti!

Per ottenere unghie sempre perfette e ben curate, il kit smalto semipermanente Medium rappresenta una soluzione efficace. Questo set è progettato per soddisfare le esigenze di chi desidera unghie impeccabili e durature, combinando qualità e facilità d’uso. Grazie ai prodotti inclusi nel kit, è possibile ottenere risultati professionali direttamente a casa.

Contenuto del kit smalto semipermanente Medium

Il kit smalto semipermanente Medium include una selezione di articoli essenziali per l’applicazione dello smalto semipermanente.

Ogni prodotto è stato scelto con attenzione per garantire performance ottimali e finiture di alta qualità. Tra i vari articoli, si possono trovare:

Smalto semipermanente

Base coat

Top coat

Cleaner

Lampada UV

Accessori vari per la manicure

Qualità e sicurezza dei prodotti

Tutti i prodotti del kit smalto semipermanente Medium sono contraddistinti dal marchio Pics Nails, che garantisce qualità e affidabilità. Ogni articolo è stato attentamente selezionato da un team di esperti del settore, coordinato dalla Master Insegnante Onicotecnica Giovanna Mary Fadda, la quale vanta oltre vent’anni di esperienza.

Questa competenza si riflette nell’uso quotidiano dei prodotti da parte di numerose professioniste in tutta Europa.

Certificazioni e sostenibilità

Un aspetto fondamentale dei prodotti Pics Nails è la loro certificazione di conformità alle normative vigenti. Questo consente di garantire non solo la qualità, ma anche la sicurezza degli articoli. I smalti semipermanenti sono privi di sostanze nocive come toluene, formaldeide e DBP, rendendoli adatti a chi desidera prendersi cura delle unghie senza compromettere la salute.

Impegno per gli animali

In Pics Nails, si tiene molto ai propri amici a quattro zampe. Per questo motivo, l’azienda si impegna a non testare i prodotti su animali e a non utilizzare ingredienti di origine animale. La filosofia aziendale mira a garantire unghie belle e sane, rispettando al contempo l’ambiente e gli animali.

Spedizione e modalità di pagamento

Acquistare il kit smalto semipermanente Medium è un processo semplice e veloce.

Le spedizioni vengono effettuate quotidianamente dal lunedì al venerdì, con tempi di consegna che variano da 1 a 3 giorni lavorativi su tutto il territorio italiano. L’azienda collabora con corrieri espressi e Poste Italiane, in base alle preferenze espresse al momento dell’acquisto.

In aggiunta, vengono offerti metodi di pagamento sicuri tramite un’area riservata. È possibile pagare comodamente con tutte le principali carte di credito, tra cui Visa, Mastercard, American Express e anche tramite Paypal. In alternativa, si ha la possibilità di effettuare un bonifico bancario o di pagare in contante alla consegna, con un lieve supplemento.

Assistenza e supporto al cliente

La missione dell’azienda è fornire un servizio clienti di alta qualità. Per qualsiasi informazione riguardante i prodotti, i corsi, lo stato degli ordini o altre curiosità, è possibile contattare il servizio clienti. È disponibile una chat sul sito oppure è possibile telefonare durante l’orario d’ufficio, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, al numero 0799731078.

Si invita a visitare la sezione FAQ per trovare risposte alle domande più comuni e per approfondire la conoscenza sui prodotti e servizi offerti. L’obiettivo è garantire unghie belle e curate, in modo semplice e veloce.