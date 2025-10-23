Kim Kardashian festeggia il compleanno con l’acquisto di una villa da 7 milioni di euro

Il 21 ottobre, Kim Kardashian ha celebrato il suo 45° compleanno con un evento straordinario, dimostrando ancora una volta il suo stile di vita sontuoso. La fondatrice di SKIMS ha presenziato alla premiere della sua nuova serie All’s Fair e ha deciso di regalarsi un acquisto che solo i più facoltosi possono permettersi: una casa da ben 7 milioni di dollari.

Questo nuovo immobile si trova accanto alla sua attuale residenza, una lussuosa villa del valore di 60 milioni di dollari a Hidden Hills, California.

La possibilità di essere il proprio vicino rappresenta un sogno che per Kim è ormai diventato realtà.

Dettagli sull’acquisto immobiliare

Secondo quanto riportato da TMZ, la nuova proprietà si estende su una superficie di 5.000 piedi quadrati e comprende quattro camere da letto e cinque bagni. Situata in una zona che offre anche sentieri per equitazione, la casa promette una vista mozzafiato, diversi camini e un lussuoso spa dove rilassarsi dopo una lunga giornata.

Questo acquisto avviene mentre Kim è attivamente impegnata in lavori di ristrutturazione della sua attuale abitazione, conosciuta per il suo design minimalista e il suo comfort. In un’intervista con People, ha descritto la sua casa come un “santuario di calma”, esprimendo il desiderio di rimanere lì a lungo. “I migliori ricordi che ho da bambina sono legati alla nostra casa familiare, e voglio creare spazi sicuri per i miei figli”, ha affermato con convinzione.

Il significato della sua scelta

Acquistare una casa accanto a quella attuale non è solo un gesto di opulenza, ma anche una strategia per mantenere la propria famiglia unita e vicina. Kim ha sottolineato che non può immaginare di lasciare il suo attuale indirizzo, evidenziando così quanto tenga alle radici e ai legami familiari.

La vita di Kim Kardashian tra lavoro e famiglia

Oltre ai suoi successi nel settore della moda e della bellezza, Kim è anche un’attrice in ascesa, rendendo la sua presenza alla premiere della nuova serie ancora più significativa.

La star ha condiviso il red carpet con nomi noti come Sarah Paulson e Teyana Taylor, segno che la sua carriera sta evolvendo in modi nuovi e interessanti.

Con tre proprietà già in suo possesso, Kim sembra intenzionata a espandere ulteriormente il suo composto immobiliare. La sua casa principale, nonostante i lavori di ristrutturazione, continua a essere un rifugio per la sua famiglia e un luogo dove possono vivere esperienze significative insieme. La sua visione di creare un ambiente sicuro e accogliente è chiaramente una priorità.

Kim Kardashian non è solo una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, ma anche un esempio di come sia possibile unire la vita professionale e quella personale in un contesto di successo e felicità. La sua capacità di trasformare un compleanno in un’opportunità per investire nel futuro della sua famiglia è un aspetto che suscita ammirazione.