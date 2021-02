Una delle attività più apprezzate che ci ha regalato internet è sicuramente la possibilità di acquistare prodotti online. Moltissimi sono i siti che ci consentono di visionare milioni di vestiti e accessori, acquistarli e riceverli comodamente a casa nostra, ma quanti ti propongono anche abbinamenti basati sul tuo personalissimo gusto? L’idea geniale è frutto della mente di una donna, Katrina Lake: chi è l’imprenditrice?

Chi è l’imprenditrice e CEO Katrina Lake

Katrina Lake nasce nel 1982 a San Francisco, da mamma insegnante universitaria e papà medico. Inizialmente Katrina si iscrive all’Università di Stanford per seguire le orme del padre e tentare di diventare medico ma capisce poco dopo di non essere realmente interessata a questo percorso.

Inizia così a lavorare per una società di consulenza, occupandosi di alcuni gruppi di rivenditori, e si iscrive a un MBA ad Harvard. È in questo periodo che, riflettendo sulle difficoltà degli uomini (e talvolta anche delle donne) nel trovare abbinamenti per i propri vestiti, decide (nel 2011) di creare un sito che si occupasse proprio di questo e della vendita dei vestiti selezionati.

Insieme all’amica Erin Morrison Flynn compongono un inventario e registrano alcuni amici di Boston come primi utenti della piattaforma. Nasce Stitch Fix.

Il progetto Stitch Fix

La piattaforma prevede quindi che, a seguito della compilazione di un questionario riguardante i propri gusti, le proprie taglie e il range di spesa, uno stilista esperto scelga 5 abiti dall’inventario appositamente per ogni cliente e li spedisca. Una volta giunti al destinatario questo può tenere ciò che gli piace e restituire quello che non trova adatto a se.

Il pagamento avviene quindi solo per ciò che davvero vogliamo tenere e per la consulenza,

La piattaforma è quindi la prima a offrire una vendita con consulenza personalizzata sulla base di dati inseriti dal cliente senza dover passare per il negozio o per lo stylist. Katrina Lake spiega la logica che guida questo meccanismo dicendo che:

Ho fondato Stitch Fix per affrontare un problema molto umano: come trovo i vestiti che amo? […] Non stiamo cercando di indovinare ciò che le persone vogliono in base ai clic o a ciò che mettono nel carrello, in realtà stiamo solo ascoltando ciò che le persone dicono.

Il successo: il 2017 e la quotazione in borsa

Katrina decide di rendere pubblica la sua piattaforma nel 2017, diventando così l‘unica donna in quell’anno a guidare una IPO tecnologica (ovvero una di quelle aziende che offrono alcuni titoli della società al pubblico per quotarsi sul mercato). Nel 2021 il patrimonio della Lake ha raggiunto la quota di 1,1 miliardi di dollari.

La pandemia ha sicuramente contribuito nell’ottenere un ancora più massiccio uso degli acquisti online e Katrina non si è fatta cogliere impreparata. Sfruttare questo momento tramite un grosso aumento dell’abbigliamento in inventario l’ha portata a ricevere un’aumento del 10% delle vendite (per l’anno a venire prevede di riuscire a incrementarlo in totale del 20/25%).

Oggi, grazie a tutto questo, Katrina è una delle 19 donne miliardarie degli USA ed è apparsa grazie al suo patrimonio di 360 milioni di dollari nella lista delle donne più ricche stilata dal giornale Forbes a Ottobre, accanto a personaggi del calibro di Oprah Winfrey e Doris Fisher.

