Kate Middleton sa far parlare di sé in quanto a stile. Ecco il prezzo della sua borsa e il brand che la firma.

In questi giorni si parla non poco della famiglia reale in relazione alla docuserie rilasciare da Netflix Harry & Meghan, per l’appunto inerente al principe Harry e alla sua consorte Meghan Markle. Proprio quest’ultima ha spesso fatto parlare di sé per le sue scelte di stile molto alla moda, ma questa volta, nonostante i vari polveroni mediatici inerenti al duo, non è su di loro che ci concentreremo.

A far drizzare le antenne del fashion system è stata infatti Kate Middleton, sempre elegante e raffinata, con uno dei suoi look impreziosito da una borsa molto interessante. Parliamo dell’outfit sfoggiato in occasione dell’inaugurazione del primo design museum di Scozia, il V&A di Dundee.

Kate Middleton: la marca della sua borsa

In questa circostanza Kate Middleton ha optato per il verde, con la sciarpa scura abbinata a uno dei suoi cappotti più iconici: quello a quadri firmato Alexander McQueen che per la prima volta ha sfoggiato nel lontano 2012, dopo aver sposato William, e che sembra essere uno dei suoi capi d’abbigliamento più amati e più longevi.

Kate ha poi completato il look con un paio di décolleté di Tod’s e la sopracitata borsetta che ha catalizzato le occhiate di tutti.

Si tratta infatti di una minibag dal taglio squadrato classico con manico a mano in pelle scamosciata verde, in tinta con il resto dell’outfit, e decori dorati. La mini borsa è nota come Micro Bold bag ed è targata Manu Atelier. Ha fatto la sua apparizione nel mondo della moda già nel 2014, ideata e lanciata sul mercato dalle sorelle Beste e Merve Manastir.

Ma il fatto che Kate Middleton, con il suo stile classico e apprezzato, l’abbia sfoggiata in più di un’occasione ha certamente rilanciato l’immagine di questo accessorio. Piccolo, discreto ma anche di enorme impatto sul look!

Ma le minuscole dimensioni della borsa non corrispondono certo a un minuscolo prezzo. Vediamo di che cifra si tratta…

Kate Middleton: quanto costa la sua borsa

Venendo alle note dolenti, scopriamo quanto costa la Micro Bold bag di Manu Atelier, che tanto bene si sposa con lo stile di Kate Middleton. Lei, per certo, non si è dovuta porre un problema di budget al momento della scelta, ma il prezzo della borsa non è neppure così inaccessibile come si potrebbe pensare associandolo a una figura tanto facoltosa.

Parliamo infatti di un prodotto d’alta moda il cui costo si aggira tra i 400 e i 500 euro, che è decisamente sotto la media di alcune delle borse più chiacchierate delle star. Lungi da noi affermare che si tratti di una borsa cheap o di scarso valore, anzi, ma la fascia di prezzo rende possibile l’acquisto anche al di fuori della famiglia reale!

Il problema dunque potrebbe anche non essere il prezzo, ma piuttosto la disponibilità del prodotto. Chiaramente una volta sfoggiata da Kate la versione in verde è andata a ruba e risulta sold out ovunque. Sembrano però essere ancora disponibili varianti in altri colori, come blu e magenta, o versioni rivendute tra l’usato. Ma Manu Atelier propone anche tante altre borse sulla falsa riga di questa!