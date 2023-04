Influencer nota soprattutto per la sua web serie Disperatamente Mamma, Julia Elle è caduta molte volte nel girone del gossip e delle polemiche per essere stata al centro di dichiarazioni e di situazioni spiacevoli. Chi è l’influencer e che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo meglio insieme.

Julia Elle: chi è l’influencer di Disperatamente Mamma

«Autrice e Attrice, ho 3 figli, 1 marito, 2 cani e nella vita faccio, sbaglio, imparo e ricomincio dal 1988»: così recita la biografia del profilo Instagram di Julia Elle alias Disperatamente Mamma.

Nata il 24 giugno 1988 a Torino sotto il segno del Cancro, Julia Elle ha attualmente 35 anni. Molto attaccata alla famiglia, Julia è particolarmente legata alla madre, che spesso compare nei suoi post social. All’inizio la donna aveva il grande sogno di diventare una cantante, ma non appena è rimasta incinta, la sua visione della vita e della carriera è cambiata completamente. Quando nel 2016 scopre di essere incinta della sua prima figlia, infatti, Julia Elle decide di cambiare rotta e comincia a dedicarsi in toto alla sua famiglia: da lì a pochi mesi, il successo.

Julia Elle e la nascita del progetto Disperatamente Mamma

Il progetto tanto conosciuto ma anche tanto discusso ha origine nel 2016. Quando Julia Elle scopre di essere incinta le viene un’intuizione: perché non realizzare dei contenuti social in cui potere raccontare la vita da mamma con totale spontaneità? Detto fatto: è così che il progetto Disperatamente Mamma ha inizio. In poco tempo Julia Elle diventa molto conosciuta sui social media e il numero di follower continua ad alzarsi a dismisura. Oggi l’influencer conta ben 614 mila follower e il suo nome spesso e volentieri viene allo scoperto.

Il successo di Disperatamente Mamma si ricerca nella verità con cui Julia Elle racconta la vita della mamma “non perfetta”: non più stereotipi tossici di mamme supereroine, ma una vita raccontata con la semplice verità, tra gli alti e bassi quotidiani. Il successo di Disperatamente Mamma è altissimo e Julia Elle grazie proprio a quel suo progetto così sentito riesce anche a scrivere ben 5 libri, tutti ispirati alla sua personale esperienza.

La vita privata di Julia Elle: l’amore e i figli

La vita amorosa di Julia Elle è stata segnata da due importanti relazioni. La prima è stata vissuta con l’ormai ex compagno e produttore discografico Paolo Paone, padre della prima figlia, Chloe.

Julia Elle ha però anche un altro figlio, Chris, di cui però non si conosce l’identità del padre. Pare infatti che l’uomo non abbia mai voluto riconoscere il bambino e sia sparito completamente nel nulla.

L’ultima (e attuale) relazione di Julia Elle è quella con Riccardo Macario, suo marito dal 2021. Dal loro amore è nata una bambina, Chiara. Riccardo Macario è un industrial designer descritto da Elle come l’uomo ideale. I due si sono fidanzati nel 2019 ma il matrimonio è avvenuto solamente nel 2021 a causa delle restrizioni da Covid19.

Il caso dell’ex compagno Paolo Paone

Il nome di Paolo Paone è stato tirato in ballo più volte. Anzitutto, è stato proprio l’uomo ad avere dichiarato di non essere il padre biologico del secondogenito Chris, ma soprattutto sostiene che la donna non gli permetta di vedere sua figlia. In risposta alle accuse dell’uomo, Julia Elle ha deciso di parlare chiaro e ha raccontato di avere subito violenza da parte di Paone. I follower, però, non le credono e il nome di Julia Elle viene investito da polemiche e da accuse pesantissime. Tra accuse, messaggi di prova e storie terribili, Julia Elle ha scelto di dire la sua verità e di essere, una volta per tutte, completamente sincera.