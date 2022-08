Il termine jorts è la fusione di due parole: ‘shorts‘ e ‘jeans’. Si tratta dei pantaloni corti ottenuti tagliando quasi l’intera gamba di un paio jeans lunghi. Infatti non hanno un orlo e solitamente non sono streachy ma bensì larghi e comodi.

Cosa sono? Come si indossano?

Jorts: cosa sono?

I jorts sono i pantaloncini di jeans che arrivano poco sopra il ginocchio e non possiedono un urlo che solitamente appare sfilacciato. Nascono dalla cultura street, dagli skaters che non volevano sentire caldo ma neanche riempirsi di graffi o ferite le gambe. Il giusto compromesso sarebbero stati proprio i jorts. Dagli anni ’90 tornano e si confermano come fashion trend per la stagione estiva, come dimostra anche la modella Gigi Hadid che li indossa con un top bianco e le Birkenstock.

Rappresentano la via di mezzo tra comfort e stile. Come si indossano?

Come si possono indossare i jorts

Tutti possono realizzare un paio di jorts, basta munirsi di un bel paio di forbici taglienti e un vecchio jeans.

Il taglio andrà fatto appena sopra il ginocchio e poi saranno pronti per essere indossati ma come? Con cosa si possono abbinare?

Con un crop top

L’abbinamento perfetto è con un ‘top’ o anche con una canotta, quella bianca a costine. L’importante è che sia corto o molto stretto in quanto i jorts tendono a rimanere larghi e quindi sulla parte superiore si deve creare contrasto per evitare di sformare la figura. Possiamo mettere dei corsetti per le occasioni eleganti, un bel paio di tacchi e un blazer. Il risultato sarà super elegante. Oppure possiamo ispirarci a Bella Hadid che mette un semplice crop top nero tagliato, i jort oversize con toppe a righe e un paio di stivali andando a creare un look casual, per tutti i giorni.

Con un blazer

Il blazer è la giacca ideale da mettere sopra a questi bermuda perché da un senso di proporzione. In questo caso i jorts andrebbero messi streachy proprio per creare contrasto con il taglio oversize dei blazer. Abbinati a dei tacchi e una hand-bag l’outfit sarà elegantissimo altrimenti per essere più casual si possono mettere della sneakers e una borsa a tracolla.

Con la camicia e le sneakers

Camicia, top, jorts e sneakers sono i giusti requisiti per passare una giornata nel modo più confortevole che esista. Perfetti per visitare una città e per rimanere freschi. La camicia si predilige oversize e in lino. Abbinati anche un paio di occhiali e una borsa a spalla.

Con i texani

Per ottenere un look country i jorts vengono accostati a una canotta a costine bianca in puro stile anni ’90 e un paio di texani. L’abbinamento perfetto per partecipare a un festival all’aperto!