Ricevere il titolo come migliore al mondo in qualcosa deve essere una gran bella sensazione. Chissà come si è sentito l’atleta Usain Bolt quando è stato proclamato uomo più veloce al mondo o chissà cosa ha provato Joe Frazier ad aver battuto il miglior pugile del mondo.

Vediamo la storia del campione di boxe e la strada verso il successo.

Chi era Joe Frazier

Joe Frazier all’anagrafe Joseph William Frazier,(Beaufort, 12 gennaio 1944 – Filadelfia, 7 novembre 2011), è stato un pugile statunitense. Cresce in una fattoria con altri 11 fratelli e sorelle, una padre che stima molto e una madre molto severa. Fin da piccolo osserva i combattimenti di boxe alla televisione e se ne appassiona quando uno zio gli fa notare che la sua corporatura sembra adatta allo sport.

Si costruisce quindi da solo un sacco con gli ingredienti a disposizione a una volta appeso ad un albero inizia ad allenarsi in autonomia.

L’inizio della carriera e l’arrivo dei riconoscimenti

Decide di trasferirsi a Filadelfia per dedicarsi allo sport si fa allenare dall’ex pugile Yancey Durham. Nel giro di pochi anni porta a casa diverse vittorie finché all’età di vent’anni arriva la più grande di tutte: l’oro ai pesi massimi alle Olimpiadi di Tokyo.

Inizia quindi la sua carriera di professionista e nel 1965 vince il suo primo incontro contro Woody Goss mettendolo KO. Lo stesso si replica altre 3 volte nello stesso anno e il successivo decide quindi di fare il salto di qualità.

Contatta il californiano Eddie Futch chiedendogli di poter andare a Los Angeles ad allenarsi con lui. I successivi tre incontri nella città californiana si confermano un successo contro veterani come Al Jones e Eddie Machen.

La sua fama e i fan iniziano ad incoraggiarlo a sfidare il campione Muhammad Ali. Secondo il suo allenatore, però, non era ancora arrivato il momento ed era il caso di studiare l’avversario.

Gli scontri tra Frazier e Muhammad Ali

Nel 1971 si tiene il primo incontro tra Frazier e il campione del mondo appena tornato sul ring. Frazier conduce la gara, ma l’ultimo round emoziona tutti con Frazier che riesce a stendere Ali. Questo però si rialza e riesce a finire la gara, nonostante ormai abbia perso la gara.

Il secondo match di Frazier con Ali si svolge nel 1974, a New York City vedendo questa volta Ali come vincitore. L’anno successivo si affronta la sfida per la terza e ultima volta con il palio il titolo mondiale. Lo scontro si svolge nelle Filippine e lascia per tutto il tempo con il fiato sul collo. Lo scontro si conclude con il ritiro di Frazier per scelta dell’allenatore Eddie Futch. La scelta saggia ha risparmiato a entrambi la morte in uno scontro estenuante.