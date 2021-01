Chi è Joana Lemos, fidanzata di Lapo Elkann nonché sua futura moglie: dalla carriera come pilota agonistica al suo primo matrimonio fallito.

Joana Lemos chi è

Joana Mascarenhas Lemos è nata il 24 aprile 1973 a Lisbona, in Portogallo. Sin da giovanissima, quando aveva solamente sei anni, la Lemos ha nutrito un grande amore per lo sport: dal mini-trampolino al tennis, dal nuoto alla ginnastica ma anche ciclismo e equitazione.

È con le mini moto che Joana scopre la sua grande passione. Resterà per tutta la vita legata al mondo dei motori e della velocità. Già nel 1990 inizia la sua carriera agonistica nelle corse in moto, poi dopo sei anni esordisce nel settore del rally in automobile. Solo l’anno dopo il suo esordio nei rally automobilistici, Joana Lemos guadagna il record della più giovane donna al mondo a concludere la Paris-Dakar Ladies Cup con la sua Nissan Patrol.

Nel 2006 ha deciso di ritirarsi dalla carriera agonistica da pilota ma non ha abbandonato il mondo dello sport, diventando organizzatrice di eventi sportivi e in particolare del rally Lisbona-Dakar. La Lemos, nonostante la sua intensa carriera da campionessa di rally, non ha trascurato lo studio. Ha infatti conseguito un Master in Business Administration presso la European School of Economics.

Vita privata e le nozze con Lapo Elkann

L’ex campionessa di rally Joana Lemos ha già alle spalle un matrimonio con Manuel Reymão Nogueira.

Da lui ha avuto i suoi due figli Tomàs e Martim. All’inizio del 2020 ha conosciuto il rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann e tra i due è nata la scintilla: entrambi appassionati di automobili ovviamente, ma con molte altre passioni in comune. Ad unirli anche la Onlus Fondazione Laps – di cui la Lemos è vice presidente affiancando il fondatore Elkann – la quale ha effettuato sostanziose donazioni alla Croce Rossa e al Banco Alimentare in particolare durante la pandemia di Coronavirus.

Nel 2021 è stata ufficializzata la notizia del matrimonio imminente tra l’ex pilota di rally e Lapo Elkann – il quale ha recentemente firmato una linea di occhiali con Cristiano Ronaldo. Il lieto evento si svolgerà probabilmente entro l’anno, ma è tutto già stabilito. Rito civile a Torino, rito religioso a Gerusalemme e ricevimento di nozze nella patria della futura sposa, in Portogallo. A sigillare la loro unione l’anello che Elkann ha regalato alla fidanzata: un preziosissimo gioiello in diamanti e titanio che simboleggia la tenacia e la resistenza del loro legame.