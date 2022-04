Jessica Pratt, è un soprano inglese naturalizzato australiana. Oggi vive a Roma con i suoi gatti e cani adottati insieme al marito. Inoltre, il 20 aprile 2022, Jessica Pratt ha conquistato il pubblico della prima di I puritani al Teatro dell’Opera di Roma, interpretando Elvira.

Ma scopriamo chi è Jessica Pratt.

Chi è Jessica Pratt

Jessica Pratt è nata a Bristol, il 20 giugno del 1979, ma è cresciuta a Sydney, in Australia. È un soprano inglese naturalizzato australiana. Inizia a studiare la tromba all’età di otto anni. Compiuti i dieci anni di età decide di dedicarsi allo studio del canto con suo padre Phil, un tenore inglese. Dopo aver vinto diversi concorsi di canto, all’età di 24 anni si trasferisce in Italia dove prosegue gli studi con Renata Scotto, presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con Gianluigi Gelmetti presso Teatro dell’Opera di Roma.

Jessica Pratt è considerata una delle cantati più importanti, anche a livello internazionale, per il repertorio belcantistico, una tecnica di canto virtuosistico e barocco.

Carriera

Si è esibita nei teatri e festival di tutto il mondo tra cui Teatro alla Scala, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino, Vienna State Opera, Opernhaus Zurich, Deutsche Opera e The Royal Opera House, Covent Garden. Sotto la direzione di grandi maestri nazionali e internazionali.

Nel 2008 debutta al Wiener Staatsoper. L’anno successivo debutta al Teatro alla Scala come Daria ne Le convenienze e inconvenienze teatrali. Ha debuttato al Rossini Opera Festival di Pesaro come protagonista in Adelaide di Borgogna nel 2011 trasmessa da Rai 5. La sua carriera è stata immensa, è salita, nel corso di questi anni, su 127 palchi in circa 77 città diverse di 16 paesi. Ha interpretato 42 ruoli diversi di cui il più importante è Lucia Ashton in Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizzetti, Amina in La Sonnambula di Vincenzo Bellini e Elvira in I Puritani di Vincenzo Bellini. Ed è proprio grazie al personaggio di Elvira che il soprano Jessica Pratt ha conquistato il pubblico della prima di ‘I puritani’ al Teatro dell’Opera di Roma lo scorso 20 aprile 2022.

Vita privata

Jessica Pratt vive in Italia da quando aveva 24 anni. Attualmente vive a Roma insieme ai suoi gatti e cani e insieme al marito Riccardo. La soprano australiana ha raccontato un aneddoto su come si sono conosciuti con il marito:

Ci siamo conosciuti in chat, ci siamo sentiti per qualche settimana e poi stop, ho lasciato i social network perché ero spaventata. Ci siamo persi di vista. Sei mesi dopo, mentre ero in scena, mio marito aveva incontrato una persona che mi conosceva. Ci siamo incontrati e siamo rimasti insieme. Riccardo è un informatico, non c’entra nulla con il mondo dell’arte.

Inoltre, ha affermato, di aver rifiutato in passato due proposte di matrimonio. Questo perché le era stato obbligato di lasciare il canto. Ma lei ha rifiutato in quanto per lei il canto non è solo un lavoro ma una grande passione.