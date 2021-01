Da Mercoledì 27 Gennaio, inizia su Rai 2 il nuovissimo docu-reality “La Caserma”. Sulla falsa riga de “Il Collegio”, ventuno giovani ragazzi verranno catapultati negli anni della prima guerra mondiale e dovranno seguire un vero e proprio addestramento militare per sei settimane.

Tra i concorrenti, tutti tra i 18 e i 23 anni, c’è anche Jennifer Abbattista: ecco chi è.

Chi è la concorrente Jennifer Abbattista

Jennifer Abbattista, pugliese, nasce in realtà come Antonio ed è, infatti, una rappresentante della comunità LGBTQ+. Fin da piccola non si è mai riconosciuta con il genere sessuale in cui è nata e ha deciso così (ancora molto giovane ma certa dei suoi sentimenti) di iniziare un lunghissimo processo di transizione per diventare donna.

Purtroppo di lei e della sua vita privata, non si sa molto; la sua presenza nel programma dovrebbe iniziare con la seconda tranche di concorrenti che entreranno alla seconda puntata. Non si aggiungerà quindi ai Lapresa Twins e co. nell’immediato. Il suo profilo instagram (@jennifer_abbattista109) conta circa 46k followers e la ragazza è già molto conosciuta sui social.

Jennifer ha inoltre recentemente rilasciato alcune interviste e dichiarazioni riguardanti le feste dell’imprenditore Alberto Genovese (sotto inchiesta oggi) alle quali ha partecipato più volte.

