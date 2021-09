I trend per l’autunno 2021 in fatto di jeans ripescano modelli del passato e li rivisitano seguendo le tendenze del momento, accontentando letteralmente tutti i gusti. Tra graditi ritorni e modelli da usare con moderazione, scopriamo quali sono i preferiti per la nuova stagione.

Jeans per l’autunno 2021

Con l’estate ormai quasi al termine arriva il momento di mettere via gli shorts che ci hanno accompagnato per questi mesi e iniziare a guardarsi intorno per seguire le nuove tendenze in fatto di jeans. Quelle per l’autunno 2021 fanno l’occhiolino alla moda del passato, permettendoci di osare e giocare con look sempre diversi. Scopriamo insieme quali sono i modelli più amati dai brand più famosi.

Jeans per l’autunno 2021: i grandi ritorni

Non è la prima volta che vediamo ritornare i trend del passato. È già successo, per esempio, con i sandali a punta quadrata e con le fasce per capelli. L’autunno 2021 non è da meno e annuncia il ritorno di alcuni modelli di jeans che un tempo hanno letteralmente conquistato i guardaroba di chiunque. Ecco quindi i jeans a zampa di elefante, nati negli anni ’60, ma esplosi negli anni ’70, come simbolo di quella parte della società che iniziava a ribellarsi a determinati canoni estetici, un po’ troppo convenzionali, che erano stati loro imposti.

Con la scampanatura estremamente esagerata oppure accennata, come quella del modello proposto da Diesel.

Dalla fine degli anni ’90 ritornano invece i jeans a gamba larga o “wide-leg”. Indossato tanto da sportivissimi skater quanto dalle icone pop o hip-hop, anche questo modello è stato simbolo delle nuove generazioni che si affacciavano al nuovo millennio. Il modello proposto da Tally Weijl ha la vita alta e il cavallo basso.

Jeans per l’autunno 2021: le tendenze

Tra le tendenze per l’autunno 2021 ci sono anche i jeans a vita alta con orlo sfilacciato. Questo modello è possibile trovarlo da Mango, disponibile in denim di diversi tipi di lavaggi, da quello più chiaro a quello nettamente più scuro se non addirittura nero.

Favoriti anche i jeans a gamba dritta, o a sigaretta. Lisci oppure con qualche strappo all’altezza delle ginocchia o appena sopra. Il modello di H&M ne è un perfetto esempio ed è l’ideale anche per i primi mesi d’autunno, quando le temperature iniziano a farsi più fresche, ma c’è ancora tempo prima di coprirsi del tutto.

Jeans per l’autunno 2021: sì, ma non troppo

Come dicevamo all’inizio dell’articolo alcuni modelli sono da usare con moderazione, come la vita bassa che torna, anche se timidamente. Amatissima soprattutto dai giovani teenager dei primi anni 2000, allontanata poi dalle tendenze degli anni successivi. Un modello considerato borderline, perché tende a tagliare otticamente il fondoschiena, per questo se proprio non se ne può fare a meno, è consigliato optare per una vita “moderata”, che arrivi all’altezza dell’ombelico o appena sotto.

Anche i jeans skinny vanno usati con moderazione. Modello gettonatissimo nelle stagioni passate per la sua caratteristica di evidenziare le forme come una seconda pelle, per l’autunno 2021 ha lasciato spazio a jeans più morbidi soprattutto nella zona del linguine.