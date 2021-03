Jason Momoa e l’attenzione per l’ambiente: le nuove scarpe da lui disegnato per il marchio So iLL x On The Roam Collection sono completamente vegane.

Le scarpe vegane di Jason Momoa

L’attore Jason Momoa, famoso per il suo ruolo del Khal Drogo nella serie tv Il Trono di Spade e per aver interpretato il supereroe Marvel Aquaman, ha lanciato la sua prima collezione di scarpe.

Non si tratta però di scarpe comuni. La loro particolarità è che sono realizzate in materiali totalmente naturali e riciclati. Vegane al 100%, le scarpe ecosostenibili disegnate da Jason Momoa sono composte principalmente da alghe marine e sughero. In particolare l’uso delle alghe permette di azzerare l’utilizzo della plastica nella fattura delle scarpe e riesce a salvaguardare gli oceani in due modi. Due piccioni con una fava insomma: si elimina l’uso di plastica che inquinerebbe gli oceani e si contribuisce a eliminare le alghe in eccesso nei mari.

Queste ultime infatti crescono negli oceani senza controllo, togliendo luce e ossigeno all’ecosistema marino.

Il design esterno delle sneakers vegane disegnate da Jason Momoa per il marchio So iLL x On The Roam Collection si ispira al tatuaggio geometrico che l’attore ha sul braccio. Il modello, disponibile nei soli colori viola e lilla, si chiamano Unity Purple and Yaya Lavender Roamers e sono arricchite anche dall’uso di cotone organico.

L’impegno per l’ambiente di Jason Momoa

L’attore di origini hawaiane ha molto a cuore la tematica ambientale. Già in passato ha lottato molto per la sostenibilità e contro l’inquinamento. Ad esempio nel 2019, in un video girato nel deserto, si è rasato completamente la folta barba che lo caratterizzava. Il motivo? Sensibilizzare le persone per la salvaguardia dell’ambiente. Sempre in quegli anni Jason Momoa aveva promosso un’acqua venduta in lattine di alluminio riciclabili, più sostenibili delle solite bottigliette di plastica.

