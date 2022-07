Il 14 luglio 2022 i familiari di Ivana Trump ne hanno tristemente annunciato la scomparsa: la prima moglie di Donald Trump, infatti, sarebbe morta a 73 anni a causa di un infarto, quindi una morte naturale, anche se prematura.

Ivana era la madre di Donald Trump Jr., Ivanka Trump ed Eric Trump, ma era anche nonna di ben 10 nipoti.

Sicuramente immersa nel mondo del gossip a causa dei suoi numerosi matrimoni (finiti in modo più o meno tragico), Ivana Trump è stata anche una donna d’affari di non poco conto; ha avuto infatti numerose occasioni e ha svolto numerose iniziative che le hanno offerto una vita straordinaria, fortunata e sicuramente affascinante.

L’abbiamo vista scrivere diversi libri (il più recente del 2017 Raising Trump), partecipare a reality show sia come concorrente, sia come conduttrice e ospite e, soprattutto, l’abbiamo vista realizzare un’importante linea di abbigliamento e di bigiotteria molto famosa in America.

Il patrimonio di Ivana Trump: le cifre sono altissime

Durante il suo matrimonio con Donald Trump, durato ben 15 anni, Ivana Trump è passata dall’intraprendere la carriera da fotomodella a essere coinvolta a 360 gradi nelle questioni aziendali di famiglia.

Ivana Trump, infatti, era l’amministratrice delegata del casinò Trump’s Castle di Atlantic City, quindi quando arrivò il momento di gestire da sola gli affari e le sue iniziative, aveva un’ottima e solida base per quanto riguardava il senso e la gestione degli affari in generale.

Sappiamo inoltre che il suo patrimonio è stato spesso oggetto di grandissima attenzione: il motivo? Il matrimonio con uno degli uomini più potenti degli Stati Uniti. Pare infatti che dopo il divorzio con l’ex Presidente degli USA Ivana Trump abbia ottenuto 14 milioni di dollari, una dimora da 45 stanze a Greenwich, un appartamento al Trump Plaza, la possibilità di usufruire della dimora Mar-a-Lago da 118 stanze in Florida per un mese all’anno e, infine, un mantenimento di 650,000 dollari all’anno per lei e per i loro tre figli.

Al momento della sua scomparsa, Celebrity Net Worth stimava che Ivana Trump avesse un patrimonio di circa 100 milioni di dollari. Sappiamo che grande parte di questa immensa somma includa l’accordo di divorzio di cui sopra, ma Ivana nel corso della sua vita è riuscita a guadagnare molto been anche da sola. Nel corso degli anni, infatti, ha avuto modo di realizzare da zero la sua linea di vestitit e di gioielli e ha creato anche l sua casa di moda, la House of Ivana. Anche la pubblicazione dei suoi diversi libri le ha concesso visibilità e un’ulteriore entrata economica.

Ivana Trump, quindi, non è stata solamente la “moglie di” (ricordiamo, tra i compagni, anche Rossano Rubicondi e Riccardo Mazzucchelli), ma ha avuto una grande testa e una tale intelligenza da riuscire a gestire attività e grandi somme completamente da sola. Ha viaggiato in tutto il mondo e ha avuto residenze in America, nel Regno Unito e in Francia, altra dimostrazione del fatto che i soldi, per lei e la sua famiglia, non sono mai stati un problema.

D’altronde, quando si hanno generose possibilità economiche, è giusto farne l’uso che più si vuole e Ivana, nonostante ciò, ha sempre voluto darsi da fare per portare avanti le sue passioni e i suoi hobby più sinceri.