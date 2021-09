Ad ogni stagione la sua borsa! Anche per l’autunno inverno 2021 la moda ci propone le it bag più di tendenza. Scopriamo quali sono i modelli più belli per tutte le tasche e quelli un po’ più costosi, ma che fanno sognare ad occhi aperti le vere fashion victims.

It bag per l’autunno inverno 2021

Lo sappiamo, un outfit non può considerarsi completo senza la borsa giusta. Ecco quindi che i brand low cost e le maison più famose realizzano i desideri di tutte, proponendo alcune it bag destinate a fare tendenza per la stagione autunno inverno 2021.

It bag per l’autunno inverno 2021: la comoda tracolla

Comoda, e facile da portare sopra un capospalla, la borsa a tracolla rientra a pieno titolo tra le it bag per l’autunno inverno 2021.

Come la borsa con tasche di Primark, color sabbia e con un piccolo scomparto sulla tracolla stessa che può servire da porta igienizzante o da porta airpods, per averle sempre a portata di mano senza rischiare di perderle.

Se invece si desidera spendere un po’ di più e si è in cerca di un modello meno sportivo, la it bag di Max Mara per la stagione fredda che sta per arrivare, è una tracolla in cuoio di colore marrone chiaro e dalla particolare forma circolare.

It bag per l’autunno inverno 2021: le borse a spalla

Tendenzialmente più rigide rispetto alle borse a tracolla, quelle a spalla sono disponibili delle forme più disparate. Da Mango per esempio si può trovare la baguette bag il cui nome deriva proprio dalla famosa pagnotta francese che tradizionalmente si trasporta sotto il braccio. Nera, da abbellire a piacimento con un foulard che richiami i colori dell’outfit.

Tra le it bag delle maisons più famose, per quanto riguarda le borse a spalla, ecco spiccare il modello di Prada, da portare anche a mano, in total white con dettagli dorati. Il bianco infatti è uno dei colori di tendenza per l’autunno inverno 2021, soprattutto per quanto riguarda gli accessori.

It bag per l’autunno inverno 2021: le borse a mano

Molto eleganti anche le borse a mano, se poi hanno anche dei richiami alle stagioni in cui venire utilizzate, sono davvero perfette per completare i nostri outfit! Come quella di Aldo, color panna con cuciture effetto bombato e morbido pelo sull’apertura. Non può mancare anche il dettaglio di tendenza: la catenina dorata.

Non si può parlare di borse senza parlare di Louis Vuitton. La maison francese ha infatti lanciato la sua nuova collezione di borse ad edizione limitata in collaborazione con l’artista cinese Zeng Fanzhi. Si tratta della collezione LV Arty Capucines, di cui fa parte anche questa meravigliosa borsa a mano ispirata al pittore olandese Vincent Van Gogh.

It bag per l’autunno inverno 2021: le intramontabili

Il fascino del vintage diventa davvero irresistibile quando si tratta di borse e questo Gucci lo sa bene. La sua intramontabile “Jackie 1961”, prende il nome dalla first lady Jacqueline “Jakie” Kennedy, icona di raffinata bellezza, che si è fatta spesso immortalare mentre al braccio portava proprio questo modello in morbida pelle e dall’elegante forma squadrata.

It bag per l’autunno inverno 2021: le ultra moderne

Dal classico vintage di Gucci al moderno che fa tendenza con Givency. La sua it bag per l’autunno inverno 2021 è lilla, dalla forma molto particolare con un effetto bombato che la rende morbida e con un taglio netto che allo stesso tempo la fa sembrare rigidissima. Un modello che sicuramente non passa inosservato!