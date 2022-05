L’atmosfera all’Isola dei Famosi si è fatta decisamente bollente. Stando ad alcune indiscrezioni, nella notte ci sono stati incontri bollenti e la regia si è vista costretta a censurare le scene. Chi sono i naufraghi che si sono lasciati andare alla passione?

Isola dei Famosi: incontri bollenti nella notte

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi sta riscuotendo un grande successo, tanto che i vertici Mediaset hanno deciso di allungare il reality di un mese. A differenza del GF Vip, dove i concorrenti sono ripresi h24 e non possono sfuggire alle telecamere, in Honduras i cameraman sono ben visibili e gli autori decidono di mandare in onda solo le scene che meritano l’attenzione del grande pubblico. Nonostante tutto, nelle ultime ore, circola una notizia interessante: pare che nella notte ci siano stati incontri bollenti.

La regia, davanti a cotanta passione, sarebbe stata costretta a censurare le scene.

La regia censura le scene bollenti

Secondo i beninformati, sono quattro i papabili naufraghi che si sarebbero lasciati andare alla passione: Laura Maddaloni e Clemente Russo oppure Estefania Bernal e Roger Balduino. Sono queste, infatti, le uniche coppie dell’Isola dei Famosi 2022. Sembra che sul web circoli un video che riprende due naufraghi intenti a scambiarsi effusioni piuttosto hot.

Pare che la regia abbia censurato la scena, cambiando immediatamente inquadratura.

Un chiacchiericcio infondato?

E’ bene sottolineare che, anche se tutti parlano di questi incontri bollenti censurati, al momento non ci sono conferme. Non ci sono video che riprendono strani movimenti e, visto che i filmati vengono veicolati dalla produzione dell’Isola dei Famosi, sembra assurdo che qualcuno sostenga di aver visto due naufraghi abbandonarsi alla passione.